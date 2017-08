Cinema: al via la nuova stagione

Alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica protagonisti gli autori toscani. A Firenze si parte con Dunkirk ll'Odeon

Sarà il nuovo film di Paolo Virzì, Ella & John. The Leisure Seeker, ad alimentare il sogno toscano della conquista del Leone d'Oro al festival di Venezia. Il film è infatti in concorso alla 74esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, che si terrà al Lido di Venezia dal 30 agosto al 9 settembre. Dopo il successo indiscusso de La pazza gioia – film molto applaudito e apprezzato al festival di Cannes, dove è stato presentato nella sezione Quinzaine des Réalisateurs, vincitore di 5 David di Donatello, 5 Nastri d'argento, e un premio ai Ciak d'Oro – il regista livornese presenta al Lido il suo primo film girato in inglese, interpretato da Helen Mirren e Donald Sutherland, che uscirà negli Usa il prossimo dicembre e in Italia a gennaio 2018. Ispirato all'omonimo romanzo di Michael Zadoorian, il film Ella & John. The Leisure Seeker vede protagonista una coppia americana agée, che si lancia in un'avventura a bordo di un vecchio camper, tra il Massachusetts e il Key West, per sfuggire ad una noiosa vita fatta di cure mediche e rapporti familiari con i figli già adulti, ormai consumati. Un viaggio per riscoprire un amore coniugale che non ha mai cessato di esistere, nonostante tutto.

Nella sezione competitiva Orizzonti, in lizza il film d'esordio alla regia dello scenografo toscano Cosimo Gomez, che presenta Brutti e cattivi, con Claudio Santamaria, Marco D’Amore e Sara Serraiocco. La sceneggiatura del film, dello stesso Gomez e Luca Infascelli, era già stata premiata nel 2012 con il Premio Solinas Storie per il Cinema. Protagonisti del film, una manciata di persone ai margini: il Papero, la Ballerina, il Merda, il Plissé. il primo è senza gambe, la sua bellissima moglie non ha le braccia, Merda è un rasta tossico, mentre Plissé è un rapper affetto da nanismo. Tutti insieme progettano una rapina, per poi venire a scoprire che ognuno di loro aveva un piano 'B' per tenersi tutto il malloppo. A quel punto è un tutti contro tutti, tra vendette, complotti e inseguimenti. Il titolo del film richiama – ed è probabilmente un omaggio - a quella Roma delle periferie degradate e ai suoi figli imperfetti raccontata da Ettore Scola in Brutti, sporchi e cattivi (1976), interpretato da un impareggiabile Nino Manfredi. Una 'commedia drammatica', che porta alla ribalta il mondo dei reietti.

Tra gli eventi speciali, la presentazione in anteprima assoluta de Il Risoluto, di Giovanni Donfrancesco, un docufilm incentrato sulla figura di Piero Bonamico, che durante la seconda guerra mondiale si arruolò nella 'Decima Mas', battaglione “I Risoluti”. Oggi ottantottenne, Piero Bonamico vive nel Vermont e ha raccontato la sua storia al regista fiorentino: gli aneddoti taciuti della guerra, i segreti mai confessati di un passato da soldato-bambino e perfino la rivelazione sul destino del tesoro di Mussolini, sul quale per anni si è discusso, che lui stesso avrebbe contribuito ad occultare.

Al Venice Gap Financing Market – uno spazio all'interno del festival che dà la possibilità 47 progetti europei e internazionali selezionati di assicurarsi il completo finanziamento attraverso incontri one-to-one con professionisti e potenziali produttori - ci sarà The Guest,di Duccio Chiarini (Hit the Road Nonna, Short Skin) regista, sceneggiatore e produttore fiorentino. La sceneggiatura del film vede protagonista Guido, un ricercatore universitario di 38 anni, che dopo essere stato lasciato dalla sua ragazza Claire, abbandona la casa dove abitavano insieme da sette anni e inizia a cercare ospitalità da diversi amici e parenti, che gli mettono a disposizione un divano per dormire. Una situazione critica che Guido trasformerà in un'opportunità per un nuovo inizio. Unico progetto italiano selezionato alla tredicesima edizione del Berlinale Co-Production Market 2016, il film ha vinto, sempre nel 2016, al Torino Film Lab.

Sempre al Venice Gap Financing Market ci sarà il progetto del documentario Story of B, the Disappearance of My Mother prodotto dalla società toscana Nanof, di Lorenzo Garzella e Filippo Macelloni. Diretto da Beniamino Barrese, il film è incentrato sulla figura di una delle più note top model italiane degli anni '60, Benedetta Barzini, oggi 73enne, che aveva pianificato una sua 'scomparsa' e sulla volontà di suo figlio di realizzare un film su di lei.

Ma oltre ai talenti toscani, ad essere valorizzata alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia sarà la storia della Toscana e la figura di uno dei suoi più importanti pedagoghi, Don Lorenzo Milani, parroco, fondatore di un nuova visione di educazione, esponente illuminato della Chiesa cattolica. La proiezione speciale del documentario Barbiana ‘65: la lezione di don Milani, di Alessandro G.A. D’Alessandro, celebra il prete di Barbiana, a cinquant'anni dalla scomparsa. Il film nasce dal recente ritrovamento e dal recupero, da parte di Alessandro G.A. D'Alessandro, del materiale che il padre, il regista Angelo D'Alessandro, aveva girato a Barbiana nel 1965. Un materiale rarissimo, dal momento che Don Milani non era solito farsi riprendere e non concedeva facilmente interviste: di fatto è probabilmente l'unico documento esistente con Don Milani in scena, che racconta se stesso. Il regista Angelo D'Alessandro era entrato in contatto con Don Milani grazie ad un'indagine che stava svolgendo sull'obiezione di coscienza, finalizzata alla realizzazione di un film. Da lì era nata l'idea di raccontare la vita nella scuola di Barbiana, voluta da lo stesso Don Milani per lasciare un documento ai suoi ragazzi. Il film racconta la scrittura collettiva, la lettura dei giornali, i ragazzi più grandi che insegnano a quelli più piccoli e poi il lavoro manuale e la partecipazione alla messa.

Parte Giovedì 31 Agosto la nuova stagione del Cinema Odeon di Firenze, che forte della sua rinnovata centralità nel panorama cittadino, continua a registare una costante crescita di pubblico (soprattutto giovani, studenti e stranieri): la stagione 2016-2017 si è conclusa con un aumento del 30% di presenze rispetto alla stagione precedente. Un risultato (in positiva controtendenza rispetto ai dati regionali e nazionali) frutto della ricca e variegata programmazione dell'Odeon, che spazia dai grandi film internazionali (tutti proposti in esclusiva versione originale con sottotitoli in italiano) ai documentari, dai film sulla musica e le arti visive ai grandi classici restaurati, per un totale di quasi trenta film nei primi due mesi, Settembre e Ottobre.

I FILM PIU' ATTESI IN VERSIONE ORIGINALE

La nuova stagione non poteva che iniziare con DUNKIRK, il nuovo capolavoro di un grande autore come Christopher Nolan, che quest'estate ha conquistato il pubblico e la critica del mondo intero, narrando la vicenda di uno degli avvenimenti più importanti accaduti in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, ovvero l'Operazione Dynamo, che si svolse nel Maggio del 1940 e riuscì a salvare la vita a più di 300 mila soldati inglesi, minacciati da un'imminente attacco delle truppe naziste. Si prosegue dal 21 Settembre con il rocambolesco spy-movie KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE (con Colin Firth, Julianne Moore, Jeff Bridges), a cui seguirà (dal 28 Settembre) il nuovo attesissimo film di Sophia Coppola, THE BEGUILED (L'inganno), premiato all'ultimo Festival di Cannes per la Miglior Regia, con Kirsten Dunst, Colin Farrell e Nicole Kidman, ambientato in un collegio femminile d'inizio '900. Dal 5 Ottobre arriva il film più atteso della stagione, BLADE RUNNER 2049, il sequel del film-cult di Ridley Scott, che vede il ritorno di Harrison Ford, che sarà affiancato da Ryan Gosling, per la regia di Denis Villeneuve (già autore del bellissimo sci-fiction “Arrival”). A seguire (dal 19 Ottobre) un altro attesissimo film, stavolta horror, IT, trasposizione cinematografica della monumentale opera di Stephen King, con protagonista il clown più cattivo della storia. Dal 26 Ottobre il nuovo film di un altro grande autore, Stephen Frears, che in VICTORIA AND ABDUL ritrova Judi Dench per raccontare la bizzarra amicizia tra un commesso indiano e la Regina Vittoria, durante gli ultimi anni di regno della celebre sovrana britannica.

I DOCUMENTARI

Molte le novità nella sezione dedicata ai documentari che affrontano i problemi del mondo contemporaneo. Il primo appuntamento è per il 7 Settembre con il regista italo-svedese Erik Gandini che sarà in videocollegamento su Skype per presentare i suoi due ultimi film: LA TEORIA SVEDESE DELL'AMORE e CHIRURGO RIBELLE, due opere che si intrecciano per raccontare le derive dell'indivisualismo conformista e infelice dell'Occidente e le possibili vie per arginarle. Il 12 Settembre, per la Giornata Mondiale della Mindfulness, arriva l'attesissimo e pluripremiato WALK WITH ME: narrato dalla voce di Benedict Cumberbatch, è un viaggio nella comunità del celebre maestro zen Thich Nhat Hanh, che insegna a milioni di persone l'arte della meditazione buddista. Sempre sul fronte della spiritualità, in occasione dell'arrivo del Dalai Lama a Firenze, il 18 Settembre arriva DALAI LAMA IL XIV°, il documentario che racconta la vita e l'impegno per la pace di questa grande figura. Il 29 Settembre THE QUANTUM ACTIVIST, per riflettere sul cambio di paradigma che sta modificando la visione dell'uomo, della scienza e della cura. Il 10 Ottobre FRAGIL EQUILIBRIO, in cui l'ex presidente uruguayano Pepe Mujica fa da voce narrante in un film che ci invita a ripensare i nostri modelli sociali e relazionali. Non poteva mancare un titolo sull'ambiente: AN INCONVENIENT SEQUEL: TRUTH TO POWER, presentato a Cannes, segna il ritorno di Al Gore, che 11 anni dopo “Una scomoda verità” torna ad affrontare il tema, sempre più cruciale, del surriscaldamento del pianeta.

I FILM E I DOCUMENTARI SULLA MUSICA E LE ARTI VISIVE

Molti i titoli dedicati agli appassionati di musica e arti visive. Il primo appuntamento è con il grande rock: DAVID GILMOUR: LIVE AT POMPEII (13-14-15 Settembre) è lo straordinario concerto che l'ex Pink Floyd ha tenuto l'anno scorso nell'anfiteatro romano di Pompei, 45 anni dopo il celebre live della band inglese. Il 17 Settembre ANDREA BOCELLI sarà all'Odeon per l'anteprima nazionale di LA MUSICA DEL SILENZIO, il film di Michael Radford (regista di “Il postino”) con Antonio Banderas, dedicato alla vita del grande cantante e compositore toscano. Dal 25 Settembre HOKUSAI DAL BRITISH MUSEUM, il documentario sulla mostra londinese dedicata al grande pittore giapponese che stregò l'Europa tra il XIX e il XX secolo. Sempre al Giappone guarda il primo anime della stagione, il delicato e commovente LA FORMA DELLA VOCE di Naoko Yamada, mentre dal 16 Ottobre arriva uno dei titoli più attesi, LOVING VINCENT, un film sperimentale in cui i dipinti di Van Gogh prendono vita, grazie a una sorprendente commistione tra arte, tecnologia, cinema e pittura.

I CLASSICI RESTAURATI

Grazie alla sempre più stretta collaborazione con la Cineteca di Bologna, arrivano anche in questa stagione i grandi classici, riproposti in nuove splendide versioni restaurate. Dal 4 Settembre ERASERHEAD di David Lynch, che oltre a costituire uno dei più folgoranti esordi della storia del cinema, rappresenta ancora oggi un cult senza tempo sugli incubi del quotidiano. Dal 2 Ottobre BLOW-UP di Michelangelo Antonioni, il ritratto della Swinging London degli anni '60 con protagonista un fotografo che crede di aver scoperto un omicidio, ma la realtà non è mai come sembra. Appuntamento da non perdere il 5 Ottobre quando il regista americano James Ivory sarà all'Odeon per presentare il restauro di CAMERA CON VISTA, il suo film più celebre, girato a Firenze trent'anni fa, per una grande serata-evento, parte di un programma di celebrazioni che coinvolgerà altri enti e istituzioni fiorentine. Il 31 Ottobre, per la Notte di Halloween, arriva uno dei film più paurosi e celebri della storia del cinema, SHINING di Stanley Kubrick, che verrà proposto in un nuovo restauro 4K.

IL BRITISH 100 FILM FESTIVAL

Da segnalare infine la speciale collaborazione che prosegue quest'anno tra l'Odeon e il British Institute di Firenze, in occasione del centenario della prestigiosa istituzione britannica presente in città. Molti dei titoli proposti fanno parte del British 100 Film Festival, partito lo scorso gennaio e che si concluderà a dicembre con ASSASSINIO SULL'ORIENT-EXPRESS, nuovo adattamento del più celebre romanzo giallo di Agatha Christie, diretto da Kenneth Branagh e con un cast stellare (Judi Dench, Penelope Cruz, Jonny Depp, Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe).