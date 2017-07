Ciclopista Arno, dalla Tramvia al fiume Greve

Pedalata di inaugurazione del nuovo tragitto ciclabile sul lato sinistro dell'Arno

La ciclopista dell'Arno prende forma "il nuovo tratto in riva sinistra tra il ponte all'indiano e la confluenza con la greve - spiega Il Consiglio Direttivo di Firenze Ciclabile - consentirà un transito sicuro per chi si muoverà in bici in direzione centro dalle zone di Via dell'Argingrosso, via Canova e di S. Bartolo a Cintoia oltre a offrire un nuova opportunità di fruizione del verde pubblico dal ponte della tramvia fino alla confluenza della Greve nell'Arno. Oltre a ciò è fondamentale la prospettiva del futuro collegamento che metterà in comunicazione diretta ed in sede protetta la rete ciclabile urbana con il centro di Scandicci".

Appuntamento alle ore 18 di giovedì 20 luglio alla passerella dell'Isolotto in riva sinistra. I membri dell'associazione invitano alla pedalata di inaugurazione del nuovo tragitto ciclabile sul lato sinistro dell'Arno in presenza del Sindaco di Firenze Dario Nardella e dell'Assessore all'Ambiente Alessia Bettini.

In tale occasione sarà anche possibile usufruire del servizio di targatura gratuita offerto dall'ufficio Città Sicura del Comune di Firenze.