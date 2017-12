Christmas Party con cena, burlesque e dj set

Venerdì 22 dicembre da Ditta Artigianale Oltrarno

“Burlesque Christmas Party”, ovvero una serata tutta anni ’50 per aspettare il Natale: è la proposta speciale di Ditta Artigianale Oltrarno, caffetteria, cocktail bar e ristorante diretto da Francesco Sanapo (via dello Sprone 3/5r), dove, venerdì 22 dicembre, dalle ore 19.30, sarà possibile cenare con le specialità del cuoco fiorentino Giacomo Faberi. Durante la cena, è previsto il dj set electro swing a cura di Mr Janga e uno spettacolo di burlesque con protagonista Dahyla Naif, una delle performer più innovatrici nella scena neo burlesque italiana, con una lunga esperienza in Inghilterra, dove ha conquistato vari premi e riconoscimenti.

Dahyla Naif si avvicina al burlesque nel 2009, disciplina grazie alla quale la possibilità di giocare con tutte le personalità che vivono in lei. Si specializza a Londra nel “british burlesque” che si differenzia da quello americano per l’aspetto più teatrale e cabarettistico. Ha vinto nel 2014 il Master of Tassel Burlypicks Regional (Italia) e nel 2015 i World Burlesque Games “Ad oggi la scena burlesque italiana è molto ricca ed eterogenea. - commenta Dayhla - Rispetto a qualche anno fa, dove si trovavano per lo più spettacoli di burlesque classico, oggi invece è diffuso anche da noi il format cabarettistico del genere tra comicità, sperimentazione e acrobazie circensi. “

Ditta Artigianale è la prima linea di caffetterie specialty (dedicate a caffè di particolare pregio gustativo) italiana, diretta dal pluripremiato campione baristi Francesco Sanapo, che sceglie le migliori miscele e monorigine nei paesi di produzione, direttamente dalle farm. È anche microtorrefazione, e i caffè, tostati e serviti freschi, sono disponibili per l’acquisto anche on line. Ditta Artigianale Oltrarno è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 24. Per informazioni e prenotazioni: 055 045 7163.