​Chiusure notturne sulla Firenze Pisa Livorno

La nota della Città Metropolitana di Firenze

Da Ginestra a Montelupo il 7 novembre, da Montelupo a Empoli Est l'8 e 9 novembre, da Montelupo a Ginestra il 13 novembre

Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per lavori di ripristino della pavimentazione sono previste: la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Ginestra e Montelupo in direzione Mare (con chiusura della rampa d'ingresso dello svincolo di Ginestra in direzione Mare) dalle ore 21.00 del 07/11/2017 alle ore 06.00 del 08/11/2017; la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Montelupo e Empoli Est in direzione Mare (con chiusura della rampa d'ingresso dello svincolo di Montelupo in direzione Mare) per due notti, dalle ore 21.00 del 08/11/2017 alle ore 06.00 del 09/11/2017 e dalle ore 21.00 del 09/11/2017 alle ore 06.00 del 10/11/2017; la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Montelupo e Ginestra in direzione Firenze (con chiusura della rampa d'ingresso dello svincolo di Montelupo in direzione Firenze) dalle ore 21.00 del 13/11/2017 alle ore 06.00 del 14/11/2017.