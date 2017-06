Chiusura Talenti: allarme Tramvia, ma la Linea 1 funziona

​I lavori al sottopasso di Viale Talenti, previsti per questa estate, non coinvolgeranno la Tramvia di Firenze

Il Sirio sulla Linea 1 Scandicci - Firenze continuerà a viaggiare in modo regolare e senza interruzioni, ad assicurarlo è il gestore subissato di richieste da parte degli utenti.

"A seguito di numerose segnalazioni e richieste di informazioni - recita il post di Gest sui Social - si precisa che i lavori, programmati dal Comune di Firenze fino ad inizio settembre, prevedono la messa in sicurezza del muro lato strada - quello opposto alla sede tramviaria - il cantiere occuperà unicamente la sede stradale. Il servizio della Tramvia sarà quindi garantito senza alcuna variazione".



Al netto dell'infrastruttura da riparare e delle polemiche scaturite in passato per la necessità di mettere in sicurezza e poi piantare i pali di contenimento ad un sottopasso che rischiava il collasso è oggi grande soprattutto la preoccupazione di restare a piedi da parte dei frequentatori della Linea 1, unica in esercizio al momento, la riprova di un servizio molto apprezzato dalla cittadinanza.



"Toccatemi tutto ma non la Tramvia" potrebbe essere oggi il claim dei fiorentini e così l'ex assessore Giuseppe Matulli segna oggi quel trionfo in differita che spetterà un giorno al suo successore Stefano Giorgetti impegnato in questi mesi a realizzare non una ma ben due linee contemporaneamente.