Chiuse 2 corsie del viale Lavagnini verso piazza della Libertà: c'è un avvallamento stradale

Gli interventi della prossima settimana

Sono state chiuse dalla Polizia municipale due delle quattro corsie di marcia del viale Lavagnini, all’altezza del civico 11, in direzione di piazza della Libertà per un avvallamento del manto stradale.

Lavori alla rete idrica, alle alberature e alle linee telefoniche. Ecco i lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine.

Via de Macci, via del Verrocchio, piazza Ghiberti: per lavori edili, lunedì 19 dicembre dalle 07,30 alle 19 ci saranno dei restringimenti di carreggiata.

Costa San Giorgio: per lavori edili con cestello aereo presso il Museo Bardini dalle 7 alle 19 di lunedì 19 e martedì 20 dicembre è previsto il divieto di transito da via del Forte San Giorgio a Costa Scarpuccia.

Via Zambrini: per lavori edili sarà chiusa la strada da via Tagliferri a via Bardazzi dalle 7 del 19 dicembre alle 19 del 21.

Via Por Santa Maria: dal 19 al 23 dicembre, per lavori di smontaggio di un ponteggio, ci sarà un restringimento di carreggiata e senso unico alternato con movieri.

Via Masaccio, via La Farina, via Guerrazzi, via Nardi: dal 19 al 23 dicembre dalle 7.30 alle 17.30, per lavori sulla rete telefonica, ci saranno restringimenti di careggiata nei tratti interessati via via dai lavori.

Via S. Maria a Marignolle: per lavori di allaccio idrico da parte di Publiacqua dal 19 al 23 dicembre è previsto il divieto di transito veicolare e sosta nel tratto S. Quirichino – Morelli per l’intera giornata.

Via Modigliani: all’intersezione con via Ciseri, per lavori alla rete telefonica dal 19 al 23 dicembre sono previsti restringimenti di carreggiata, senso unico alternato e chiusura della pista ciclabile.

Via Cherubini: nel tratto da via Micheli a via Venezia, per lavori di allaccio e sostituzione rete idrica da parte di Publiacqua è previsto per il 19 e 20 dicembre divieto transito e sosta con chiusura alternata dei marciapiedi per l’intera giornata.

Viale Lami, Largo Cantù: per lavori alle alberature, il 20 e il 21 dicembre nell’arco delle 24 ore sarà istituito il divieto di sosta e dei restringimenti di carreggiata. In orario 5-15 in viale Lami (da Paoletti a Muratori) è istituito il divieto di transito.

Via Faentina: dal civico 42R a via Ponte alle Riffe dal 20 al 23 dicembre sarà ristretta la carreggiata per lavori di Publiacqua.

Via del Campuccio: per lavori con cestello aereo il 21 dicembre è previsto il divieto di transito e sosta da piazza Tasso a via de’ Serragli dalle 7 alle 17.

Via Magenta: il 21 dicembre, dalle 9 alle 18, sarà istituito il divieto di transito dal lato di via Il Prato per sollevamento materiali.

Via Guelfa: per lavori di riparazione ad un cornicione dalle 9 del 21 dicembre alle 18 del 22 dicembre è previsto il divieto di transito e sosta con uscita alternativa in via Valfonda nel tratto compreso fra l’incrocio con via Nazionale e l’incrocio con via Montanelli.

Via Guerrazzi: dal 21 al 23 dicembre, per lavori alla rete telefonica, sono previsti restringimenti di carreggiata.

Via San Leonardo: dal 21 dicembre al 18 febbraio, all’altezza dei civici 19/23, sarà ridotta la carreggiata per lavori edili.

Via dei Bardi: il 22 dicembre, per un trasloco, sarà ristretta la carreggiata dalle 7 alle 13 nel tratto subito dopo Costa Scarpuccia.

Via Caravaggio, via Giovanni dell’Opera: dal 24 al 30 dicembre, per lavori alla rete elettrica, sono istituiti restringimenti di carreggiata.

Per la gara podistica Firenze-Fiesole, domenica 18 saranno previste interdizioni momentanee al passaggio in zona Stadio, San Domenico e Coverciano.

Per varie manifestazioni legate al Natale, domenica 18 ci saranno modifiche alla sosta e alla viabilità in via Gioberti, viale Europa (controviali), via Datini e via di Ripoli.

Sempre per iniziative Natalizie è previsto il divieto di transito e sosta dalle 15 alle 20 del 21 dicembre in via di Peretola – Piazza Garibaldi.