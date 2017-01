Chiusa via di S. Matteo in Arcetri all'altezza del civico 35 per lavori urgenti di Publiacqua

Interventi anche sugli alberi in viale Redi, provvedimenti notturni in piazza della Libertà e viale Petrarca

Chiusa via di San Matteo in Arcetri all'altezza del civico 35 per lavori di scavo urgenti da parte di Publiacqua. Il transito é consentito solo ai frontisti.

Interventi sugli alberi in viale Redi, il sollevamento notturno di materiali in piazza della Libertà e lavori edili sempre di notte in viale Petrarca. Ma indagini georadar in lungarno Diaz e il rifacimento delle caditoie in via dell’Erta Canina e via Datini. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

A causa di lavori sulla rete idrica, dalle ore 8.00 di mercoledì 25 gennaio, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Sant’Angelo, via del Pollaiolo (civici dispari dal 91 al 133 e dall’11 al 19 rosso), via Pisana (lato pari dal 434 al 502), via Albertinelli e Piazza della Federiga. Abbassamenti di pressione si potranno registrare nelle vie limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nel corso del pomeriggio.