Chiusa nel tardo pomeriggio l'Autostrada del Sole

Il tratto dell'A1 Milano-Napoli, compreso tra Firenze sud e Incisa in direzione di Roma, è stato riaperto intorno alle ore 22.00

Roma, 2 settembre 2017- Sull'autostrada A1 Milano-Napoli, intorno alle ore 19.00, si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra Firenze sud e Incisa in direzione di Roma a causa di un mezzo pesante che si è ribaltato occupando la carreggiata all'altezza del Km 306. In seguito all'incidente una persona è rimasta ferita.

Sul luogo dell'evento, oltre al personale di Autostrade per l'Italia, Direzione 4° Tronco di Firenze, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda. Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Impruneta, seguire per Siena, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326 e rientrare in autostrada a Valdichiana. Qualche rallentamento anche in direzione opposta, nei primi minuti, per mettere in sicurezza la carreggiata.

Il tratto è stato riaperto intorno alle ore 22.00.