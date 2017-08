Chiesa a Napoli? Quel matrimonio non s'ha da fare, la Fiorentina smentisce

Ma la piazza non è rassicurata dall'arrivo a Firenze di Jordan Veretout, Valentin Eysseric e Marco Benassi

Hanno suscitato scalpore le dichiarazioni che Aurelio De Laurentiis avrebbe rilasciato all'Ansa, annunciando che "Saremo la squadra da battere. Si accettano scommesse: il Napoli vincerà lo scudetto". Ma "Il Napoli -è scritto sul profilo Twitter del club- smentisce categoricamente che il Presidente abbia parlato" con il giornalista dell'agenzia di stampa.

"Se battiamo il Nizza, prendo Chiesa" Queste in particolare le parole che hanno riacceso da un momento all'altro le preoccupazioni dei tifosi viola, non ancora sicuri della permanenza dei pezzi forti della squadra a Firenze, oltre a Chiesa, si parla anche di Astori e Kalinc.

In merito alle dichiarazioni rilasciate all’Ansa dal Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ACF Fiorentina precisa di non aver mai discusso la cessione di Federico Chiesa per 40 milioni o altre cifre, né di aver mai mostrato l’intenzione di privarsi del calciatore.