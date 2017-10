ChiantiBanca convoca l'Assemblea dei Soci

Il 10 dicembre 2017 al Mandela Forum di Firenze

San Casciano in Val di Pesa, 31 ottobre- Il Consiglio di Amministrazione di ChiantiBanca, presieduto dal professor Cristiano Iacopozzi, nella seduta del 30 ottobre 2017, ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 9 dicembre 2017 in prima convocazione e per il giorno 10 dicembre 2017 in seconda convocazione. Nel corso dell’Assemblea, che si svolgerà al Mandela Forum di Firenze con inizio alle 9.30, sarà trattata l’Informativa sulla riforma del credito cooperativo. Progetti di costituzione dei gruppi bancari cooperativi. Discussione e deliberazione di adesione al gruppo bancario cooperativo Iccrea. Sostituzione della deliberazione adottata il 14 maggio 2017 (punto 3 del relativo ordine del giorno).