Chi o cosa avete odiato del 2017: audio messaggio al 3493055400

Una novità del 2017 è stata per Nove da Firenze la partecipazione a "Gli Infami" il programma di Radio Fiesole

Ogni lunedì e venerdì dalle 12 alle 14 su Radio Fiesole con Benedetta Rossi, Alessio Nonfanti, in arte Kagliostro e William Catania una finestra sulla Toscana e sul mondo durante la quale affrontare i casi di cronaca più "infami" e dare voce alle segnalazioni degli ascoltatori.



Insieme a sindaci, professionisti, esperti di comunicazione, cittadini e tanti altri ospiti Radio Fiesole ha esplorato gli angoli più segreti dell'animo umano andando a toccare nervi scoperti e mettendo in evidenza le cattive abitudini dell'essere umano.



In attesa di scoprire le novità in cantiere per il 2018, l'invito di Alessio e Benedetta è quello di inviare un audio-messaggio segnalando chi o cosa ha particolarmente segnato, in negativo il 2017: l'infamità dell'anno appena trascorso.



Le trasmissioni in diretta possono essere riviste sulla Pagina Facebook dedicata.