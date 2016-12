Una Mary Poppins tutta da scoprire nella nuova brillante commedia di Marco Predieri.

Autore tra i più interessanti della scena emergente italiana, Marco Predieri torna al pubblico con un nuovo lavoro, mentre ancora proseguono in tutta Italia i successi per i suoi “Cuori matti”. Da giovedì 8 dicembre, a domenica 11, debutta in prima nazionale, a Firenze, sul palco del Teatro di Cestello, la sua nuova commedia “Chi ha incastrato Mary Poppins”.

Un intreccio brillante ma anche ricco di sentimenti e di lucide riflessioni sulla nostra contemporaneità dove voglia di riscatto, precariato e ricerca di affetti stabili si intrecciano e spesso confondono gli animi e le prospettive di vita. Ecco, immaginate un giorno di svegliarvi nel vostro appartamento, di fare una doccia, uscire dal bagno e di trovarvi improvvisamente in salotto una colf che nessuno ha assunto, nessuno ha fatto entrate e soprattutto che non sapete da chi cavolo sia pagata per il suo lavoro! Circostanza surreale?

Sì, almeno all’apparenza. E’ quello che capita ai protagonisti della nostra storia, una coppia fresca di matrimonio. Ovviamente per prima cosa i ragazzi cercano delle spiegazioni plausibili … risposte che però dalla signora non arrivano. Tuttavia la nostra “tata” si mostra da subito efficiente, puntuale, una spalla solida e i suoi padroni di casa presto accettano lo strano menage che si è venuto a creare. Il mistero però rimane … Chi è questa Mary Poppins? Ovviamente il tutto è destinato a complicarsi, con l’irrompere in casa di una seconda coppia di amici, in preda a una brutta crisi coniugale.

A osservare l’evolvere della situazione è sempre lei … la nostra Mary Poppins, l’unica che alla fine potrà rimettere insieme tutte le tessere del puzzle. Le risposte dunque arriveranno? Sì, tutte, ma non stupitevi se non saranno affatto quelle che potreste immaginarvi! Le apparenze spesso ingannano e quello che nascondo dietro non sempre è ciò che vorremo trovarci. Sul palco accanto a Marco Predieri i talenti di Maria Rita Scibetta, Simone Marzola, Camilla Lippi e la mitica Mary Poppins di Rita Iacone!

Per prenotazioni: prenotazioni@teatrocestello.it.

Infoline 055.294609.

Prevendita Box Office.