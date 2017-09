Che lavoro farò domani? Coaching a Palazzo Vecchio

​L’Istituto Europeo di Design è partner di Wired Next Festival, weekend dedicato a innovazione e tecnologia

Tre ore in Palazzo Vecchio per rispondere alla domanda “Che lavoro farò domani?”: sabato 30 settembre, in occasione del Wired Next Festival, IED Firenze organizza un workshop a Palazzo Vecchio, dalle 10 alle 13, rivolto a manager, team leader e professionisti creativi. Obiettivo: trasformare le proprie competenze e attitudini in punti di forza da sfruttare per riposizionarsi in un mercato del lavoro sempre più fluido e in continua trasformazione.



In cattedra in Sala Macconi salirà Jürgen Salenbacher, coach e specialista nel personal branding e nell’economia creativa, attualmente docente a Barcellona (IED), Luzern (HSLU) e Stoccolma (Hyper Island), con un'ampia esperienza in materia di istruzione, progettazione e business. Attraverso strumenti interattivi, attività pratiche ed esercizi di visualizzazione Salenbacher guiderà i partecipanti in un percorso di consapevolezza del proprio ruolo, di passioni e valori e delle azioni da mettere in pratica per avere successo nel lavoro. Ai seminari di Salenbacher prendono solitamente parte direttori creativi, designer, consulenti di immagine, scrittori, manager, programmatori, team leader e direttori marketing.

Nell’ambito della partnership tra Istituto Europeo di Design e Wired Next Festival, IED Firenze organizza inoltre una speciale experience in sede (via Bufalini 6r) con il direttore della rivista Federico Ferrazza e un’azione congiunta con Massimo Temporelli di The Fab Lab nello spazio espositivo PT, durante il quale gli studenti IED del Master in Graphic Design supporteranno la progettazione di una mappa in 3D di Firenze, da stampare live su tessuto durante il workshop.