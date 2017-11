Cercasi volontari per la manutenzione degli olivi pubblici

In cambio le olive raccolte

L'Associazione Turistica di Calenzano cerca volontari per la manutenzione degli olivi pubblici che le sono stati assegnati dal Comune di Calenzano, sulla base della specifica convenzione.

I lotti ancora disponibili sono circa 25 nella zona della Fogliaia, del centro commerciale Il Parco, in via del Pino, via dei Tigli, piazza Costituzione, La Chiusa e Settimello. I volontari interessati si impegnano alla manutenzione delle piante, in cambio della raccolta delle olive, il cui prodotto non dovrà essere venduto a fini di lucro. I volontari dovranno essere soci di ATC (tessera € 5) e avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile.



Per informazioni ATC 055 0502161