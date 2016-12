Centro storico: un cittadino segnala ladri nelle auto in sosta

La segnalazione è arrivata ai Carabinieri da parte di un cittadino

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti su Ponte Vespucci e zone limitrofe poiché un cittadino segnalava la presenza di un uomo ed una donna che si aggiravano con fare sospetto tra le auto parcheggiate. Giunti immediatamente sul Ponte, gli operanti hanno effettuato transiti anche in L.no Soderini ed in Piazza del Cestello, ove, in detta piazza hanno notato la presenza dei due soggetti segnalati che, alla loro vista, si allontanavano frettolosamente. I militari dell’Arma li raggiungevano e fermavano.



I successivi accertamenti hanno consentito appurare che i due hanno tentato di aprire alcune auto in sosta. Si tratta di una fiorentina di 23 anni e di un tunisino di 46 anni, entrambi vecchie conoscenze dell’Arma per reati della stessa specie. I due, dopo la compilazione degli atti, sono stati messi a disposizione della magistratura fiorentina.