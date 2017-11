Centro storico: tenta rapina con siringa in Ospedale

La signora ha avuto una pronta reazione e urlando aiuto si è rifugiata all’interno di una stanza

Durante il pomeriggio, verso le ore 14:30, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria Nuova ed hanno tratto in arresto R.S., 44enne rom, cittadino italiano, già noto per i suoi trascorsi.

Infatti, l’uomo già nella mattinata si era reso responsabile di un furto di portafogli all’interno della stazione di Santa Maria Novella per il quale era stato denunciato a piede libero dalla polizia. Nella circostanza, il 44enne, mentre si trovava nella sala d’aspetto dell’ospedale, si è avvicinato ad una fiorentina 58enne, che era li ad aspettare che il marito venisse medicato all’interno del pronto soccorso.

Tirata fuori all’improvviso una siringa ha minacciato la donna e brandendola le ha urlato contro: “questa è una rapina dammi la borsa”. La signora ha avuto una pronta reazione e urlando aiuto si è rifugiata all’interno di una stanza facendo chiamare i Carabinieri. Il malfattore però non ha desistito e ha continuato a seguirla chiedendo soldi ed iniziando una colluttazione con i sanitari e le guardia giurata intervenuti.

Prontamente sono giunti i Carabinieri che con non poche difficoltà sono riusciti a bloccare il soggetto. Per l’uomo sono scattate le manette per tentata rapina. Per lui si sono aperte le porte di Sollicciano