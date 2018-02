Centro storico: ​pubblicizza tour turistici senza autorizzazione

Multato per occupazione abusiva di suolo pubblico

In piazza San Giovanni per distribuire i volantini pubblicitari di tour in centro con un quadriciclo elettrico, ma la Polizia Municipale lo multa poiché sprovvisto della necessaria autorizzazione.



Gli agenti, impegnati nell’attività predisposta a tutela del decoro del centro storico, hanno notato un uomo impegnato nella distribuzione di volantini pubblicitari nel tentativo di accaparrarsi qualche cliente da portare in giro per la città a bordo del quadriciclo elettrico che aveva parcheggiato poco distante. All’arrivo della Polizia Municipale l’uomo, un 36enne fiorentino, ha dovuto interrompere il volantinaggio. Per lui è scattata la multa da 169 euro per occupazione abusiva del suolo pubblico.