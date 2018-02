​Centro Storico: orina per strada, 400 Euro di multa

Colto in flagrante in Largo Alinari

Ancora una multa a un uomo pizzicato dalla Polizia Municipale a orinare per strada. È successo nel tardo pomeriggio in largo Alinari. Due agenti della Zona Centrale, mentre impegnati nel servizio di viabilità legato al cantiere della tramvia, hanno notato un uomo che come se nulla fosse stava orinando a cielo aperto.



Per essere esatti contro il muro di un edificio accanto a un bar. Gli agenti sono intervenuti multando l'uomo, un 47enne originario della Tunisia e residente in provincia di Firenze. Per lui è scattata una sanzione da 400 euro ai sensi del regolamento di Polizia Urbana. Gli operatori di Alia hanno ripulito la strada.