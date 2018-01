Centro storico di Firenze invaso dalle auto

"Pare l'Autostrada" scrive su Facebook un consigliere comunale

Venerdì sera, vigilia dell'Epifania a Firenze con il centro storico invaso dalle auto. Non sembra essere stato accolto l'invito rivolto dall'amministrazione di limitare l'uso del mezzo privato e soprattutto la penetrazione del centro storico.



"Pare l'A1 per la coda che c'è ma è piazza del Mercato Centrale" inizia così il post di Jacopo Cellai, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Vecchio.

"Un serpentone totalmente bloccato che va da via de' Ginori fino all'incrocio con via Nazionale, aria di montagna da respirare a pieni polmoni... Troppo difficile per loro mandare un vigile in via Cavour a bloccare all'ingresso coloro che non sanno quel che fanno dirigendosi verso la piazza. E troppo difficile per loro, figuriamoci, riaprire piazza San Lorenzo e modificare il senso di marcia di via del Giglio - via dei Banchi con uscita su piazza Santa Maria Novella per gli autorizzati ztl. Troppo difficile per loro che non sono in grado, troppo difficile per il PD e per Nardella" conclude Cellai.



Per quanto riguarda il traffico Palazzo Vecchio avvisa che "dal primo pomeriggio è stata chiusa via Valfonda per lavori di sistemazione di alcuni tombini. In atto deviazioni delle linee Ataf, i veicoli privati in uscita dalla zona stazione sono indirizzati sul percorso piazza Stazione-via Santa Caterina da Siena-via della Scala. Apertura prevista dopo le 18" e proprio intorno alle 18 via Valfonda è stata riaperta e la congestione è data "in smaltimento".

Intanto nel pomeriggio post e foto vengono pubblicati anche dai cittadini fiorentini come Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato Cittadini attivi di San Jacopino che pubblica alcune immagini del serpentone di auto incolonnate nel centro storico