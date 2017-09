Centri per l'impiego​: Naspi, prenotazione on line

La nuova assicurazione sociale per l'impiego ha preso il posto dell'indennità di disoccupazione ordinaria.

Niente più lunghe file agli sportelli dei Centri per l'impiego toscani per i lavoratori in scadenza di contratto che intendono presentare domanda di Naspi.

Per limitare i disagi, sia per l'utenza che per il personale dei Centri per l'Impiego costretti, in alcuni periodi dell'anno come ad esempio la fine della stagione estiva, a dover gestire centinaia di persone in aggiunta all'ordinaria attività rivolta a tutti i cittadini, la Regione chiarisce la procedura, oggi notevolmente semplificata, da seguire per richiedere un appuntamento al Centro per l'impiego più vicino.

Ecco cosa fare:

1) presentazione della domanda di NASpI all'INPS, con contestuale rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), a partire dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

2) invio di una e-mail al Centro per l'Impiego di competenza (secondo il format indicato nella nota informativa) entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di NASpI.

Clicca qui per scaricare la nota con tutte le informazioni dettagliate riguardanti la procedura ed il format della e-mail da inviare al Centro per l'Impiego competente.

Per conoscere i riferimenti e-mail dei Centri per l'Impiego toscani è possibile consultare la pagina dedicata (creare link alla pagina regionale degli indirizzari dei CPI).

Ogni altra informazione necessaria può essere richiesta direttamente ai Centri per l'Impiego – Uffici della Regione Toscana per il lavoro – utilizzando i riferimenti di contatto presenti alla pagina sopra indicata.

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione (istituita dall'articolo 1 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22), che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2015.

La NASpI è erogata su domanda dell'interessato e le procedure per la presentazione della domanda sono state modificate a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 150/2015, che ha semplificato le modalità di presentazione della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità).

Infatti il decreto stabilisce che la domanda di NASpI, resa telematicamente dall'interessato all'Inps, anche per il tramite di un Patronato, equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID).