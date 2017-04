Cenaia: il 6 maggio 2017 la prima tappa del campionato italiano di OCR

INFERNO - Pisa 2017 (official trailer)

Il campione olimpico Jury Chechi supporta questa disciplina sportiva in forte crescita

Sono sicuramente fra le discipline sportive più in voga del momento: stiamo parlando delle Obstacle Race, manifestazioni sportive che mettono alla prova la resistenza e la capacità di superare i propri limiti in percorsi costellati di ostacoli naturali e artificiali.

Tra queste corse figura anche la Inferno, la Obstacle Race più partecipata d'Italia nonché prima e ultima tappa del Campionato Italiano OCR, rispettivamente il 6 maggio a Pisa (Cenaia) e il 21/22 ottobre a Firenze.

Tra le novità di quest'anno spicca sicuramente il supporto alla causa, della Inferno Run e della giovane Federazione Italiana Obstacle Course Race, da parte di Jury Chechi. Il pluricampione olimpico ha deciso infatti di supportare a pieno le aspirazioni di questa disciplina sportiva in forte crescita: nel 2016 le corse affiliate alla Federazione hanno visto la partecipazione di oltre 34 mila atleti (oltre il doppio del 2015) con una presenza femminile che supera il 30%.

Inferno nella tappa di Cenaia proporrà due chilometraggi 14 km per competitivi e non (con oltre 30 ostacoli) e la novità dei 5 km con una ventina di ostacoli riservati ai non competitivi. Si tratta anche della prima di nove tappe di un campionato che si svolgerà in tutta Italia. La corsa, nella sua sezione competitiva, vale anche come gara qualificante per Europei e Mondiali OCR del 2017. I campionati europei si svolgeranno a Flevonice in Olanda dal 30 giugno al 2 luglio, mentre i campionati del mondo si terranno in Canada in ottobre.

Riconfermata la partnership con la Fondazione Tommasino Bacciotti, Onlus che da più di 15 anni è al fianco dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze impegnata sia nel sostegno di progetti di ricerca medico-scientifica (fino a oggi per oltre 850.000 €), sia con il Progetto Accoglienza Famiglie.

Come nelle scorse edizioni Inferno Run devolverà una fetta degli incassi alla Fondazione Tommasino Bacciotti, e tutti gli incassi derivanti dalle iscrizioni alla Baby Inferno, una mini OCR pensata per “piccoli diavoli”.

Grazie a questa collaborazione con la Fondazione Tommasino Bacciotti sono in molti i vip che scelgono di supportare l'evento con dei video messaggi: Leonardo Pieraccioni, Cesare Prandelli, Benedetto Ferrara, Giancarlo Antognoni, Massimo Ambrosini, Irene Grandi, Rocío Rodriguez, Borja Valero, Rocco Siffredi, Piero Pelù, Justine Mattera, Jimmy Ghione e, ultimo ma sicuramente non meno importante, Jury Chechi.

Più di 3000 i partecipanti che gli organizzatori si aspettano alla tappa di maggio di Inferno a Cenaia e che, anche quest'anno, potranno ritrovare gratuitamente le loro foto “infernali” sul profilo facebook della manifestazione.

Tra le altre novità la prima edizione del contest di storytelling “Racconta il tuo Inferno - #TELLyourHELL”, un concorso dal quale sono scaturiti racconti emozionanti che saranno pubblicati a ridosso della corsa.

L'idea è nata in seguito all'emersione, tanto per fare alcuni esempi, delle storie di Costantin Bostan e Andrea Pacini: il primo è il paratleta moldavo che ha corso la scorsa Inferno in stampelle e che adesso potrà finalmente correre con una protesi sportiva, il secondo, Andrea Pacini, è il paratleta dell'Associazione “Spingi la vita” che ha corso l'ultima Inferno in carrozzina supportato da un team.