Ceilidh sotto le stelle

Sabato 17 giugno dalle ore 20 alle 23, serata dedicata alle danze scozzesi al CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE 25 APRILE IN VIA DEL BRONZINO 117 FIRENZE.

Ci saranno anche i discendenti del patriota ed eroe nazionale scozzese William Wallace?

il condottiero scozzese che nel XIV secolo guidò la ribellione dei suoi connazionali contro gli invasori inglesi; personaggio mitico ed esportato nel mondo anche grazie al film Braveheart - Cuore impavido di e con Mel Gibson.

Ceilidh in scozzese vuol dire FESTA. Questa del Circolo 25 Aprile sarà una serata da ballo aperta a tutti, dai principianti ai più affezionati del genere.

I balli verranno spiegati e provati, se necessario riprovati prima di eseguirli con la musica. Una sera dove l’importante sarà divertirsi anche sbagliando, l'errore è lecito.

Tra I balli della serata il Dashing White Sgt, Strip the Willow, Highland

Welcome, Virginia Reel, Pat a cake polka, Sheena's saunter, ed altri ancora.

Se proprio vorrete indossate il kilt in tartan accompagnato dalla borsetta sporran, ma visto il clima fiorentino si consigliano vestiti leggeri per balli energetici e scarpe comode.



Modalità di partecipazione: pizza, bibita e danze € 15,00 su prenotazione telefonando al 347 3621127 oppure 328 1573722 .



Solo danze € 6,00 Per chi proprio non volesse assaggiare la straordinaria pizza di Yuri, il pizzaiolo di Kilometrozero, sarà possibile approfittare degli aperitivi di Joana accompagnati dai nostri particolari "finger food"