Cefalonia: nuovo numero di 'Storia e storie di Toscana'

Presentazione della rivista a Firenze

Il prossimo numero del periodico 'Storia e storie di Toscana', in uscita a metà ottobre, sarà dedicato in gran parte alle tragiche vicende di Cefalonia a partire dall'8 settembre 1943. Scopo della redazione, composta da giornalisti che hanno lavorato per molti anni a La Nazione (direttore di ST è Pierandrea Vanni) è di contribuire a fare chiarezza su quella che viene definita "l'isola delle tante, troppe verità e delle tante omissioni che non hanno ancora trovato risposte certe".

Il numero speciale di St sarà presentato in una conferenza stampa mercoledì 18 ottobre alle ore 11 nella Sala Stampa Oriana Fallaci della Città Metropolitana di Firenze (via Ginori, 8).

Uno degli argomenti affrontati, ma non certo il solo, è quello relativo al ruolo avuto a Cefalonia dell'allora tenente e poi capitano Renzo Apollonio, al centro anche del recente libro di Elena Aga Rossi che ha provocato polemiche e proteste soprattutto perché attribuisce al futuro generale un ruolo attivo di collaborazionista dei nazisti.