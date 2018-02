Cede la carreggiata: traffico sul Lungarno in uscita da Firenze

​Chiusa via Quintino Sella per cedimento, i veicoli deviati verso l'ObiHall

Via Quintino Sella all'incrocio con via di Bellariva è stata chiusa nel pomeriggio per un cedimento della carreggiata. Il problema è stato causato da un allaccio fognario. La via Quintino Sella è chiusa dalla via del Madonnone ed è stato invertito il senso di marcia della via di Bellariva nel tratto via Quintino Sella - Lungarno Colombo.



In serata la coda è aumentata per i veicoli diretti all'Autostrada e fuori città in direzione del Girone, Sieci e Pontassieve.



Da domani inizieranno i lavori di ripristino, a carico di Publiacqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e tecnici dell’ufficio mobilità.