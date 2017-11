Caveman al Teatro Puccini di Firenze

#QuattroChiacchereCon... Maurizio Colombi

Ieri sera " SOLD OUT " per l'ennesima replica dello spettacolo e molti biglietti già venduti per la data del 27 Gennaio 2018!!!

Caveman, nonostante sia un "one man show", nelle sapienti mani di Maurizio Colombi diventa uno spettacolo unico nel suo genere.

Maurizio ha la facoltà di includere il pubblico nello spettacolo, renderlo parte integrante di esso, facendo in modo che lo stesso possa identificarsi nei vari sketch, scatenando in sala, fiumi di risate ed applausi.

E come dice lo slogan " Siete al settimo anno di matrimonio? Vi state per sposare? Vi state lasciando? State per andare a vivere insieme?...... Vi conviene vedere Caveman! "

Noi lo abbiamo fatto ed abbiamo avuto il piacere di intervistare lo straordinario Maurizio Colombi.

Fotogallery ed intervita di Alessandro Rella -Photo Press-