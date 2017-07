Cave in Toscana: è in onda lo Spot per la Sicurezza

L'unione fa la sicurezza - Cave

Attiva sui canali regionali la campagna di comunicazione per la sicurezza sul lavoro nelle cave di marmo

In queste ore i toscani si saranno imbattuti nello spot trasmesso sulle reti regionali.

Il lavoro nelle cave è il risultato della stretta collaborazione fra tutte le figure dell'impresa: "Rispettare le regole e lavorare in sicurezza, proteggere i lavoratori dagli infortuni, difendere la reputazione delle aziende e abbattere i costi che ricadono sulla collettività" questo l'obiettivo del nuovo piano che segue i tragici incidentiverificatisi in Toscana.

"Più si condivide meno si rischia" questo il claim dello spot che vede i dipendenti fermarsi davanti all'insorgere di un rischio, prontamente segnalato.