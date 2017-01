Castrovilli e Scalera: la Fiorentina pesca nel mare di Bari

In attesa della Coppa Italia e dunque della grande sfida napoletana di questa sera, Corvino mette a segno due grandi colpi in prospettiva

Sapore di mare, sapori del sud. Dalla scuola che ha visto nascere un reale talento del nostro calcio italiano, parliamo di Antonio Cassano, ecco che Corvino letteralmente "pesca" due giovani promesse. Nella rete dello scopritore Pantaleo, "cadono", questa volta, due ragazzi dalla faccia pulita che potranno sorprendere. Lui, salentino, porta nella "sua" Firenze due galletti baresi: Gaetano Castrovilli e Giuseppe Scalera. Ad annunciarlo il sito ufficiale della Fiorentina violachannel.tv

E' come se Corvino, per un attimo, mettese da parte le sue origini e la storica rivalità tra Bari e Lecce per regalare due gioielli che, seguendo le orme di giocatori come Chiesa junior, possano dare il proprio contributo alla causa viola.

Conosciamoli meglio

Gaetano Castrovilli, che giunge in riva all'Arno a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, è nato a Canosa di Puglia (BA) il 17/02/97 ed ha già all’attivo undici presenze con la prima squadra del Bari tra Serie B e Coppa Italia. Il calciatore verrà aggregato alla squadra Primavera di Mister Guidi. Per ora. E' un esterno, bravo a saltare l'uomo. Può agire, secondo chi scrive, anche da seconda punta o da laterale di un centrocampo a 4. Buona velocità, ottima tecnica di base piace per l'ardore agonistico e la visione di gioco.

Giuseppe Scalera, approda alla corte gigliata, a titolo temporaneo con diritto di riscatto. E' nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 26/01/98 ed ha già esordito in Serie B con la prima squadra del Bari collezionando tre presenze nella serie cadetta. Anche lui verrà aggregato alla squadra Primavera di Mister Guidi. E' un laterale difensivo. Si fa apprezzare per doti atletiche non di poco conto. Ottimo in marcatura, può giocare esterno di un centrocampo a 5.

Cercheranno, fin da subito, di contribuire alla causa viola e chissà che Sousa non possa promuoverli, presto, tra i grandi. Sulla via che seguì Cassano, sulle orme del piccolo grande Chiesa.

nella foto Pantaleo Corvino