Caso Ragusa: spunta una lettera anonima

La trasmissione di Rai Tre Chi l'ha Visto? torna sul caso della madre scomparsa da San Giuliano di Pisa

Spunta una lettera anonima in merito al caso della scomparsa di Roberta Ragusa la donna di San Giuliano di Pisa sparita tra il 12 e il 13 gennaio del 2012, la stessa notte in cui la Concordia naufragava all'Isola del Giglio, in Toscana.



Nella lettera anonima si parla di un cimitero e di un lingotto d'oro e di una persona che avrebbe avuto un ruolo ancora da chiarire nella vicenda.



Il processo, che vede come unico imputato il marito della donna, arrivato al secondo grado di giudizio, sarà avviato a marzo.



Durante la puntata del 17 gennaio Chi l'ha Visto? torna anche sul caso di Emanuele Scieri. Questa l'anticipazione sulla puntata da parte della Redazione del programma: "Emanuele Scieri fu vittima di un'aggressione, non si è suicidato: Relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul parà trovato morto il 17 agosto 1999 nella caserma Gamerra di Pisa"