Casello Firenze Impruneta, lavori alla rotatoria nel fine settimana

Riprogrammate dal 9 al 12 febbraio le operazioni di sistemazione in calendario nel fine settimana

Ancora un rinvio per i lavori alla rotatoria al Casello di Impruneta sulla Strada Regionale Cassia. La chiusura al transito di una parte dell’anello della rotatoria in direzione FI-SI e By-Pass Galluzzo, con esclusione dei mezzi provenienti dall’Autostrada A1, è ora prevista dalle ore 21 del giorno 09/02/2018 alle ore 06 del 12/02/2018.

Analoga chiusura, per i veicoli provenienti da Firenze in direzione Tavarnuzze, della corsia in ingresso rotatoria dal km 291+200 al km 291+550.

Per scongiurare il rischio che autovetture e mezzi pesanti possano immettersi in via Senese in direzione sud per poi ritrovarsi bloccati, sarà chiuso il tratto della Cassia che da Bottai porta alla rotatoria.

Da Firenze in direzione Siena sarà necessario utilizzare il by-pass.

Sarà comunque garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e/o delle forze dell’ordine ”.