Cascine: la nuova piattaforma di allenamento Samsung Smart Fitness

A disposizione gratuitamente per tutti i cittadini fiorentini fino alla fine di aprile

Una piattaforma fitness con accessori di ultima generazione e sessioni di allenamento gratuite al parco delle Cascine. È Samsung Smart Fitness, l’iniziativa di diffusione dello sport all’aria aperta promossa dell’azienda coreana con il patrocinio del Comune di Firenze, che da oggi a fine aprile farà tappa a Firenze.

All’inaugurazione erano presenti, oltre ai rappresentanti dell’azienda, l’assessore allo Sport Andrea Vannucci, il ‘signore degli anelli’ Jury Chechi e le rappresentanti delle squadre Savino del Bene Scandicci e Il Bisonte Firenze di volley femminile.

"Un progetto che mette insieme due temi che stanno molto a cuore a questa Amministrazione – ha detto Vannucci - La promozione dello sport libero e diffuso, all’aria aperta e alla portata di tutti, con la valorizzazione del parco delle Cascine come luogo vivo e vitale della città. Uno spazio ideale per i grandi eventi, così come per l’attività fisica quotidiana intesa come sano stile di vita”.

“Dopo i risultati entusiasmanti dell’edizione milanese, siamo orgogliosi di mettere a disposizione della città di Firenze le opportunità offerte da Samsung Smart Fitness – ha detto il presidente di Samsung Electronics Italia Carlo Barlocco – Un’attività nella quale crediamo fortemente per il suo assoluto valore per le comunità locali. La nostra iniziativa consentirà a tutti di vivere al meglio la propria passione per lo sport e il benessere all’aria aperta, in connessione con la nostra tecnologia indossabile al servizio dei cittadini”.

Al termine dell’evento, un gruppo di trainer professionisti di Firenze ha coinvolto i partecipanti in una sessione di fitness per provare la piattaforma e monitorare in tempo reale le prestazioni, come battito cardiaco e consumo calorie con lo smartwatch Samsung Gear S3.

Samsung Smart Fitness è un progetto innovativo a disposizione di tutti i cittadini che valorizza l’importanza dello sport come attività personale e sociale e diffonde una cultura del benessere e della cura della persona attraverso la migliore tecnologia dell’ecosistema Samsung Mobile. I cittadini di Firenze avranno a disposizione gli accessori di allenamento MyEquilibria, un albero concettuale dal design sofisticato integrato nel contesto paesaggistico che, insieme ai dispositivi indossabili di Samsung, abilita nuove opportunità, incentivando le persone a viverlo come risorsa per praticare sport all’aria aperta.

Inoltre, Samsung mette a disposizione di tutti i cittadini un calendario di sessioni di allenamento libere e gratuite tenute dai trainer professionisti, consultabili e gestibili attraverso l’applicazione MySamsung (già disponibile in download gratuito per il proprio device Samsung). L’app permette agli utenti di registrarsi, prenotare la lezione con un Gear S3 e tracciare la performance del proprio allenamento. E’ anche possibile allenarsi in autonomia, sfruttando le potenzialità di tutti gli accessori della struttura MyEquilibria grazie ad un totem interattivo collegato all’app MySamsung che propone diversi video tutorial. Per agevolare la fruizione dei video, la piattaforma è dotata di connessione WiFi gratuita.