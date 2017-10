Cascine, Firenze ci riprova: nuova gestione per le palazzine

​La Palazzina Ex Fabbri per 10 anni a Fabbrica Europa, la Palazzina dell’Indiano per 5 anni al centro di produzione teatrale di Virgilio Sieni

Nuova vita per l’ex complesso delle Scuderie granducali alle Cascine, ovvero la palazzina Ex Fabbri e il Centro visite: oggetto di un bando di concessione a terzi che è scaduto ad agosto scorso, il complesso è stato ora aggiudicato alla Fondazione Fabbrica Europa.

Il complesso delle ex Scuderie granducali, secondo le indicazioni dell’amministrazione, dovrà ospitare un grande punto informativo turistico, attento in particolare alle tematiche ambientali, e uno spazio per la cultura, le arti contemporanee, la promozione degli artisti emergenti.

Secondo quanto previsto nell’avviso, gli immobili accoglieranno “un centro polifunzionale di produzione culturale di attività ed eventi che comprenda in particolare le seguenti attività: creazione di uno spazio per le arti contemporanee; l'utilizzo di linguaggi multimediali creazione di un centro di produzione multimediale; formazione artistica; promozione e visibilità delle attività e dei prodotti di artisti emergenti; laboratori per nuove professionalità; progetti interculturali; sinergia con gli spazi esistenti e le eccellenze culturali cittadine; un punto informativo turistico, rivolto anche alla cittadinanza, ad accesso libero e gratuito, con particolare “focus” ambientale; attività di somministrazione, di supporto alle attività principali quali punto informazione turistica e centro polifunzionale, nei locali destinati a tale scopo all’interno e negli spazi esterni annessi”.

La concessione durerà 10 anni e sarà a titolo gratuito perché a carico il concessionario avrà l'onere di gestire il punto informativo turistico, di provvedere al completamento degli allestimenti ed arredi interni, alla manutenzione ordinaria, alle utenze e all'attività di somministrazione.

“Poche settimane fa – ha ricordato il sindaco Dario Nardella – la Palazzina dell’Indiano è stata affidata per 5 anni al centro di produzione teatrale di Virgilio Sieni. Adesso anche le ex Scuderie avranno una nuova destinazione, anch’essa dedicata alla cultura e alla promozione del turismo, dell'innovazione e della formazione. Si tratta di due immobili comunali che dopo una vita travagliata e un periodo anche di abbandono ora ritrovano una nuova vocazione e concorrono alla realizzazione del nostro ambizioso progetto di riqualificazione e valorizzazione del grande Parco delle Cascine”