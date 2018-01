Casa Siviero, attività per grandi e piccini

Attività didattiche per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni

Sabato 13 gennaio sono di nuovo in programma a Casa Siviero, lungarno Serristori, a Firenze, le attività didattiche per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni. Una occasione imperdibile per passare dei momenti istruttivi e divertenti, genitori e figli insieme, in un museo. I laboratori didattici sono organizzati e svolti dalla Associazione di Promozione Sociale AntigonArt.



Sono completamente gratuiti, ma a causa dei posti limitati è necessario prenotare presso la stessa AntigonArt: info@antigonart.com o tel 339 5395664 / 329 7930794

Si puo' scegliere tra due diversi laboratori o anche partecipare ad entrambi.



Il primo laboratorio La Collezione Siviero si svolge la mattina con la possibilità di prenotare per uno dei due turni successivi, il primo con inizio alle ore 10.00; il secondo con inizio alle ore 11.30



Il secondo laboratorio Agente 007 Siviero si svolge nel pomeriggio, con la possibilità di prenotare per uno dei due turni successivi, il primo con inizio alle ore 15.00; il secondo alle 16.30. Info