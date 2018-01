Carta d'Identità Elettronica, tutto quello che bisogna sapere

Le istruzioni per l'uso

Il 2018 sarà un anno importante per la messa in circolazione della Carta d'Identità Elettronica.

Firenze fu nel 2016 tra i comuni capofila in Italia per l'avvio della sperimentazione. Adesso la sperimentazione si allarga ad altri Comuni.



Ecco un Video prodotto dai colleghi di Florence Multimedia per spiegare in cosa consiste il cambiamento digitale