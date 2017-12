Carrara: getta la cocaina, ma viene arrestato dai Carabinieri

Recuperati 10 grammi di hashish alla Coop di Pontedera

Una ordinaria ed attenta attività di controllo del territorio ha consentito ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Carrara di arrestare ieri in viale Monzoni un extracomunitario in possesso di cocaina. Erano da poco passate le 20.30 quando i militari dell’Arma, nel transitare a bassa velocità nella zona, hanno notato l’uomo, un 40enne marocchino, senza fissa dimora, illegalmente presente sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, che si aggirava circospetto a bordo di una bicicletta e che, alla loro vista, si è infilato in un parcheggio privato. I Carabinieri hanno invertito la marcia per controllarlo ma lui ha abbandonato la bici ed ha iniziato a correre a piedi, gettando in terra un involucro contenente 4 dosi di cocaina; poco dopo però è stato raggiunto e bloccato dai militari, che hanno recuperato la droga ed hanno arrestato l’uomo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, l’uomo è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Massa che, convalidato il provvedimento restrittivo ed accolta la richiesta di termini a difesa, ha disposto a suo carico la misura cautelare dell’obbligo di firma, in attesa del processo.

Droga nascosta all’interno dei maniglioni antipanico nel parcheggio sotterraneo della coop di Pontedera: sono stati i due pastori tedeschi della Municipale di Prato, Akron e Devil, a scoprire giovedì scorso il nascondiglio e permettere di recuperare 10 grammi di hashish. L’operazione, che ha coinvolto gli agenti di Prato e di Pontedera, è scattata ieri pomeriggio e ha portato all’identificazione di quindici persone tutte con precedenti penali. E’ probabile che alla vista dei due cani lo spacciatore si sia disfatto della sostanza, già divisa in dosi e pronta per la vendita, nascondendola e sperando che non fosse ritrovata, ma non aveva fatto i conti con il fiuto di Akron e Devil.