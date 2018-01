Carnevale: stanno per mettersi in moto i grandi carri allegorici

Fuochi e luci sulla prima sfilata a Viareggio. Carnevale dei Bambini a San Casciano

A Viareggio è già definito il programma della manifestazione, le attività per i bambini, i rioni, ecc. Spazio anche ai sette Comuni della Versilia con un’agenda riservata alle attività culturali in programma proprio con l’obiettivo di offrire agli spettatori del Carnevale anche la possibilità di svolgere attività turistiche e culturali nel territorio durante il soggiorno. La prima sfilata dei carri allegorici più grandi del mondo è in programma sabato 27 gennaio. A partire dalle ore 16 le gigantesche costruzioni allegoriche regaleranno uno straordinario spettacolo di musica, luci, balli ed eccezionali coreografie. Il tutto arricchito dalle luci artificiali. Si potranno ammirare nove carri di prima categoria, cinque di seconda categoria, nove mascherate in gruppo e nove maschere isolate. Al termine del Corso Mascherato di Apertura, sull'arenile di piazza Mazzini, l'eccezionale spettacolo piromusicale, con fuochi artificiali a ritmo di musica.

Forte del successo dello scorso anno, torna a gran richiesta l’edizione numero due delCarnevale dei Bambini, promossa dalla Pro Loco di San Casciano, presieduta da Renzo Masi, in collaborazione con il Comune. Una parata di maschere, divertimento e allegria firmata dalla partecipazione di noti personaggi fiabeschi, eroi, paladini, figure tra le più amate e gettonate della produzione cinematografica e della cultura di animazione per bambini. L’esercito dei piccoli, simpatici e occhialuti minions saranno il filo conduttore insieme ad altre icone e protagonisti di cult del grande schermo come i 101 dalmata sbarcati direttamente dal lungometraggio di animazione della Disney del 1996 diretto da Stephen Herek. La manifestazione che si terrà per l’intera giornata domenica 11 febbraio per le vie del centro storico sarà arricchita dalla sfilata del carro e dal coinvolgente corteo di note e passi del Corpo musicale Oreste Carlini. Un trenino itinerante e colorato porterà in viaggio i bambini a partire dalle ore 11. Il carnevale delle maschere sbarcherà in piazza dalle ore 14,30.