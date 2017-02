Carnevale: rinviato per maltempo il primo corso viareggino

Parte invece domani a Foiano della Chiana. In Mugello la festa di Sant'Agatina. A San Casciano nasce il Carnevale dei Bambini

A causa dell’allerta meteo per tutta la giornata di domani (domenica 5 febbraio), il Corso Mascherato di Apertura del Carnevale di Viareggio 2017 viene rimandato. La sfilata inaugurale si svolgerà domenica 12 febbraio. I giganti di cartapesta torneranno poi a sfilare sabato 18 (in notturna, al termine l’eccezionale spettacolo pirotecnico), domenica 26, martedì 28 febbraio ed eccezionalmente anche domenica 5 marzo con il Corso Mascherato straordinario al termine del quale verranno svelati i verdetti delle giurie e lo spettacolo pirotecnico chiuderà i festeggiamenti. Domani gli hangar della Cittadella saranno aperti al pubblico e animati con musica, balli e coreografie dalle ore 11 alle ore 18 per poter ammirare le opere allegoriche preparate dagli artisti della cartapesta. In Cittadella sfilerà anche la banda svizzera RIVADEJANEIRO, tipica clique svizzera che ha scelto di celebrare al Carnevale di Viareggio il ventesimo anniversario della fondazione. Saranno aperti anche i musei del Carnevale e di Arte contemporanea Carnevalotto.

Taglio del nastro invece, domenica 5 febbraio, alle ore 12 con la presenza delle istituzioni e di Re Giocondo che come da tradizione darà il via a queste cinque settimane di festa dell’edizione 2017 del Carnevale di Foiano della Chiana, il piccolo borgo toscano in provincia di Arezzo che ospita il carnevale più antico d’Italia giunto quest’anno alla sua 478 esima edizione. Alle 10 saranno i cantieri ad essere aperti per svelare le bellissime e gigantesche opere in carta pesta. Il primo carro ad uscire sarà quello dei Nottambuli con “E carnevale sia”, seguiti da Bombolo con “Luce Splendente”, quindi Rustici con “L’importante è che la morte ci trovi vivi”. Per chiudere gli Azzurri con il carro “Moderne follie”. Sino al 25 febbraio, da non perdere la mostra “Il Carnevale di Foiano, dal 1900 ad oggi” al Valdichiana Outlet Village: in un allestimento scenografico che Vittorio Sgarbi ha definito “rigoroso e d’eccezione”, approntato su 15 strutture bifacciali di grandi dimensioni, le foto e i documenti dell’archivio storico del Carnevale di Foiano. La mostra ripercorre le vicende del Carnevale dal 1900 a oggi, seguendo un percorso cronologico in 5 sezioni: le Origini (1933-1939), il Dopoguerra (1947-1954), il Boom Economico (1962-1968), il Ritorno dei Cantieri (1985-1999) e il Nuovo Millennio (2000-2016). Vittorio Sgarbi, presente alla “preview”, complimentandosi per l’iniziativa, ha espresso la propria ammirazione: “Come sapete sono molto interessato a tutto ciò che è bellezza e non posso non evidenziare la straordinarietà dei costumi e delle realizzazioni in cartapesta, autentiche opere d’arte nate dall’ingegno e dalla manualità dei cantieristi. Sorprendente ed inedito il percorso a ritroso nel tempo nella storia della Valdichiana, vissuto attraverso le foto storiche del Carnevale di Foiano. Senza dubbio questa mostra certifica – ha dichiarato inoltre Vittorio Sgarbi – che c’è un’Italia dell’ingegno, dell’arte, della bellezza e dell’ospitalità che sa offrire il meglio di sé. Da vedere”.

Colori, maschere, stelle filanti per le vie del paese con e per i bambini. Il Carnevale di San Casciano sarà dedicato quest’anno al divertimento dei più piccoli. Nasce l’idea, su spinta dei giovani volontari della Pro Loco di San Casciano, appena insediata nella sede di via Machiavelli, di dare vita al Carnevale dei Bambini. Un’intera giornata di festa da allestire nel cuore storico di San Casciano domenica 26 febbraio con il coinvolgimento dei cittadini e delle famiglie. Sarà il primo evento del nuovo gruppo che costituisce la Pro Loco, presieduta da Renzo Masi, e prenderà spunto dalle parate carnascialesche di qualche anno fa.

Anche in Mugello il Carnevale. Ad aprire la serie di appuntamenti colorati di carri, maschere e coriandoli è Borgo San Lorenzo. Per i bambini attività e animazione anche in biblioteca. Ed ancora nel fine settimana spettacoli teatrali, mostre, escursioni, la tradizionale festa di "Sant'Agatina".

