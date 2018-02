Carnevale a Firenze: tutti gli eventi in programma

Giovedì corteo in Oltrarno. Domenica 11 febbraio dalle 14 in piazza dell'Isolotto, dalle 15,30 nel Parco di Villa Vogel. Laboratori per maschere d’artista al Museo Novecento e per il giovedì "grasso" a Prato. A Vaiano festa in maschera per sostenere i lavori al Museo della Badia

Firenze, 6 febbraio 2018- Giovedì Grasso, 8 febbraio, ci sarà l'ormai tradizionale corteo di Carnevale dell'Oltrarno, organizzato dall'Associazione Amici del Nidiaci in Oltrarno Onlus. L'appuntamento è alle ore 16.30 in Via della Chiesa, poi si svolgerà il corteo nel rione con arrivo al giardino Nidiaci in Via d'Ardiglione. Ricca merenda organizzata dall'Associazione Amici del Nidiaci in Oltrarno Onlus

Domenica 11 febbraio si svolge il Carnevale per la Pace al Quartiere 4 con costumi popolari della tradizione fiorentina e toscana o con quelli dei popoli dal mondo. Ritrovo e preparazioni in piazza dell'Isolotto dalle ore 14, corteo per le strade del quartiere e giochi nel Parco di Villa Vogel. Al corteo parteciperanno gli Sbandieratori “Città di Firenze” e la “Sciacchettrà street band”. Alle 15,30 al Parco di Villa Vogel giochi per bambini, balli da tutto il mondo, pani di vari paesi e culture, spettacolo dei bambini delle scuole.

In occasione del weekend di Carnevale, i Musei Civici Fiorentini e l’Associazione MUS.E propongono ai bambini e alle loro famiglie l’occasione per dare vita alle proprie fantasie ed elaborare un travestimento originale. Basta portare con sé un vecchio lenzuolo (o comunque un telo bianco di almeno 1,5 m x 1,5 m.) e il gioco è fatto: l'appuntamento è fissato per domenica 11 febbraio alle 11, al Museo Novecento, con il workshop “Carnevale d’artista” dedicato alle famiglie con ragazzi dai 6 ai 12 anni. Grandi e piccini che sognano il loro costume ideale ma non hanno ancora dato le giuste sembianze ai personaggi che hanno in mente, potranno prendere ispirazione dall’arte e dagli artisti cimentandosi nella realizzazione di un travestimento unico. Sulla scia dei grandi artisti del Novecento, capaci di interpretare il proprio ruolo di artisti in senso “totale” e di vivere la propria creatività in forma trasversale, ciascun partecipante potrà ispirarsi alle opere del museo per la creazione del proprio travestimento realizzando il proprio costume, la propria maschera o il proprio trucco: le frammentate linee futuriste, gli sgargianti colori pop, le forme luminose o specchianti saranno così il via per l’elaborazione di una vera e propria “opera vivente” che potrà poi, fuori dal museo, prendere parte alle grandi parate carnevalesche. L’attività è realizzata grazie a GIOTTO, love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini. Per informazioni e prenotazioni Tel. 055-2768224 055-2768558 Mail info@muse.comune.fi.it

Il primo appuntamento del 2018 interamente dedicato ai piccoli fiorentini e ai loro genitori ad Hard Rock Cafe Firenze, è Carnival Brunch, sabato 10 febbraio dalle 9.15 alle 11.15. Bambini e genitori, piccoli e grandi rockers, teneri Stenterelli, giovani Arlecchini, maghi e principesse, supereroi e pirati, mascherati o no, possono gustare la colazione dolce e salata divertendosi a creare la propria maschera nel laboratorio allestito all’interno del Cafe a cura di Borntolife.it, magari la stessa con cui parteciperanno alla sfilata di mascherine in programma alle 10.00. Per tutti, i gadget ricordo dell’allegra mattinata donati ai bambini dallo storico negozio di giocattoli Dreoni, a Firenze dal 1923, perché giocando non s’invecchia mai. L’immancabile brunch americano, salato, è disponibile anche in versione italiana, dolce, ricco di prelibati snack che incontrano le esigenze degli adulti e dei più piccini. I posti sono limitati, è importante prenotare in anticipo, telefonando allo 055277841 oppure scrivendo a florence_sales2@hardrock.com.

"Laboratori straordinari...in occasioni speciali": è questo il titolo del ciclo di laboratori organizzati dalla Sezione Ragazzi e Bambini della Biblioteca Lazzerini di Prato per festeggiare insieme occasioni veramente speciali: quattro appuntamenti da non perdere, per i bambini fino a 10 anni, con i laboratori a cura dell'Associazione Arte Mia. Si comincia l'8 febbraio, giovedì "grasso", alle 16.30, con un laboratorio di Carnevale per costruire insieme una corona di carta velina e cartoncino per il Re Carnevale. Il laboratorio sarà preceduto dalla lettura animata dal testo di Mirella Cicala (Carthusia edizioni) "Storia curiosa di re, principi e inventa giochi".

A Vaiano il Martedì grasso diventa un’occasione per fare festa e per sostenere la manutenzione del Museo della Badia. Il 13 febbraio (alle 20) è infatti in calendario una festa in maschera nella Tinaia alla Villa del Mulinaccio. (Vaiano) L’evento è organizzato dal Comune di Vaiano e dal Museo della Badia, in collaborazione con l’Associazione Over 50. Per l’occasione ci sarà anche una cena con un menù a tema: antipasto toscano con crostini e salumi vari e capocchia tiepida con aceto balsamico e fagioli conditi, lasagne, porchetta calda con fagioli cotti al fiasco, cenci fatti in casa, vinsanto, spumante e caffè. Dalle 21 sarà in funzione il bar Caffè Noir con Moris e musica. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto al Museo della Badia per i lavori di manutenzione. Prenotazione obbligatoria. Info: 328.7550630, 328.6938733.