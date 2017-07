Careggi, piscina e palestra aperte ai dipendenti

La Palestra e la Piscina del CTO di a partire da settembre aprono ai dipendenti dell’Azienda ospedaliero universitaria fiorentina

Dai primi di settembre nella Palestra e Piscina del CTO sarà possibile, per i dipendenti di Careggi, praticare attività motorie, natatorie, ginnastica in acqua, pilates, stretching, ginnastica posturale. E’ una ulteriore opportunità che la Direzione dell'Azienda ospedaliero - universitaria fiorentina mette a disposizione di chi lavora in ospedale, nell’ambito del progetto per la promozione della salute e dei corretti stili di vita.

Careggi dal 2014 è alcool free, con divieto di introduzione, somministrazione o vendita di alcolici e dal 2015 è ospedale, fra i primi in Italia, interamente smoke free, libero dal fumo in tutta l’Azienda compresi viali e spazi esterni.



L’iniziativa sportiva completa l’offerta di sevizi al dipendente avviata con l’attivazione del Nido d’infanzia di Careggi inaugurato a novembre del 2016. Le attività fisiche sono seguite dal Gruppo Sportivo Unità Spinale di Careggi, associazione di volontariato a supporto della riabilitazione dei pazienti dell’Unità Spinale del CTO.



Il complesso dei servizi e delle attività a favore del personale di Careggi è nelle intenzioni della Direzione un insieme di opportunità per la promozione del benessere organizzativo in Azienda, con finalità di miglioramento del clima interno e della vita quotidiana dei dipendenti a vantaggio della collettività.



Le iniziative sono espressione dell'adesione di Regione Toscana al progetto W.H.P. dell'OMS Rete europea per la promozione della salute nei luoghi di lavoro. Fra gli intenti del progetto: aumentare l'attività fisica del personale, ridurre il numero di fumatori, estendere la tutela dal fumo passivo, ridurre il consumo di alcool, aumentare il consumo di frutta e verdura, ridurre l'utilizzo eccessivo di sale.



Fra gli obiettivi dell'impegno aziendale: accrescere il senso di appartenenza alla comunità lavorativa, ridurre l’assenteismo, le malattie croniche non trasmissibili, i conflitti interpersonali. Il costo per l’utilizzo della palestra e della piscina del CTO è di 20 euro al mese.