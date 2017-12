​Careggi: allarme Fp-Cisl sulle sale operatorie del CTO nel periodo delle feste

Spotti: “La Regione fornisce mezzi avanzatissimi e strutture da nuovo millennio, ma le soluzioni organizzative della Direzione Sanitaria sono da anni ‘60”

La Direzione Sanitaria di Careggi ha inviato una delibera sulle maggiori richieste di interventi in traumatologia il 18 Dicembre, nella quale dice che per un “incremento di tempi di attesa per interventi chirurgici di pazienti traumatologici con aumento dei tempi di degenza” dovranno aumentare le sedute il 26 Dicembre e il 1 e 7 Gennaio.



La Segreteria CISL Funzione Pubblica Firenze Prato, per voce di Mauro Spotticommenta: "Insomma, si sono accorti soltanto adesso che l’attività del mese di Dicembre non garantiva il periodo delle feste. E soltanto adesso chiedono ai lavoratori di saltare il giorno libero e restare a lavorare per 12 ore all’interno delle sale, contravvenendo in alcuni casi anche alla normativa europea sugli orari.

A conferma che senza confrontarsi con le organizzazioni sindacali su una materia così complessa si procede unilateralmente e si fanno errori.

Solo successivamente, su nostra pressione, siamo stati chiamati ad osservare l’ennesimo rattoppo organizzativo”.



"Ad oggi non abbiamo avuto un confronto con la Direzione sanitaria sulla gestione dell’orario aggiuntivo in quel comparto e sulla sicurezza dei lavoratori da stress.Perché non ci chiedono quali soluzioni organizzative pensiamo migliori per quel comparto, visto che le loro danno questi risultati ?Guardino per un attimo l’organizzazione delle altre sale, forse potrebbero trarne qualche idea utile. La Cisl Funzione Pubblica Firenze e Prato chiede una riunione con la Direzione Sanitaria il 26 Dicembre e il 1 Gennaio per monitorare in diretta interventi e soluzioni organizzative. Non vogliamo lasciare i lavoratori da soli in questa situazione".