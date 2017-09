Career Day 2017 all’Obi Hall il 27 e il 28 settembre

La manifestazione dell’Università di Firenze per favorire l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro

La più significativa iniziativa di Job Placement organizzata dall’Università di Firenze. Si tratta del Career Day che per la settima edizione è in programma mercoledì 27 e giovedì 28 settembre (Obi Hall –Via Fabrizio De André, angolo Lungarno Aldo Moro 3- dalle 9.30 alle 17.30). Nel corso della due giorni laureandi e neolaureati dell’Ateneo fiorentino avranno l’opportunità di sostenere colloqui con i rappresentanti delle aziende finalizzati a un tirocinio o a un inserimento professionale.

L’evento, giunto ormai alla sua settima edizione, sarà suddiviso in due differenti giornate: la prima dedicata ai laureandi e laureati provenienti dalle facoltà di Economia, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Studi Umanistici e Scienze della Formazione e Psicologia. La seconda, invece, sarà dedicata alle facoltà con discipline ad ambito scientifico, biomedico e tecnologico, agli studenti e ai laureati provenienti dalle scuole di Agraria, Architettura, Ingegneria, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e Scienze della Salute Umana. Un’opportunità da cogliere al volo per chi cerca uno stage curricolare o un impiego a lungo termine.

ETJCA – Agenzia per il lavoro sarà presente al Career Day di Ateneo. In particolare, le figure ricercate da ETJCA in Toscana riguardano principalmente l’ambito ingegneristico ed economico – amministrativo, ma non mancano le opportunità di impiego anche nel settore dell’hotellerie, in quello sanitario e chimico – farmaceutico. Nata nel 1999 e oggi fra i primi 10 player del mercato, ETJCA si mette a disposizione delle persone in cerca di occupazione offrendo opportunità in molteplici settori professionali, attraverso l’assunzione in somministrazione o direttamente in azienda, l’attivazione di tirocini extracurricolari, percorsi di formazione e politiche attive del lavoro per l’inserimento e il reinserimento lavorativo.

“Siamo molto contenti di poter partecipare a queste due giornate che per noi sono l’occasione per incontrare di persona giovani talentuosi e di valore – ha dichiarato Elisabetta Tutino Direttore Operativo Organizzazione e Sviluppo di ETJCA - scegliere di affidarsi a un’agenzia per il lavoro non solo favorisce l’inserimento di chi cerca occupazione in aziende di altissimo profilo, ma è di fatto una tutela ulteriore per il lavoratore che può usufruire di corsi di formazione dedicati, job orienting e di iniziative di politiche attive del lavoro”.