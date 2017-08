Carceri: ieri disordini alla Dogaia

A settembre il Consiglio comunale di Prato straordinario per chiedere al governo misure contro il sovraffollamento del carcere. La Regione manda altri 30 ventilatori a Solliccianino

FIRENZE- “Le notizie dei disordini avvenuti ieri all’interno del carcere della Dogaia sono preoccupanti e sono la spia di una situazione critica. La condizione di sovraffollamento desta preoccupazione perché mette a rischio la sicurezza dei lavoratori penitenziari e non è rispettosa nemmeno dei diritti dei carcerati”. È quanto dichiara il vicesindaco Simone Faggi dopo aver appreso la notizia dei disordini che si sono verificati nella giornata di ieri all’interno del carcere della Dogaia. Proprio nelle scorse settimane, in occasione della visita della commissione Sanità, il vicesindaco Faggi e il consigliere regionale Nicola Ciolini avevano messo in rilievo il problema del sovraffollamento, riconoscendo allo stesso tempo il “grande lavoro che la struttura carceraria e i lavoratori del carcere fanno ogni giorno per garantire le migliori condizioni di vivibilità”. Come annunciato dalla presidente del Consiglio comunale, Ilaria Santi, entro il mese di settembre si svolgerà una seduta straordinaria del Consiglio per discutere della situazione e chiedere al governo un intervento appropriato. La data del Consiglio sarà fissata nei prossimi giorni, dopo la riunione della Conferenza dei capigruppo.

Oggi pomeriggio arriveranno a Sollicciano altri 30 ventilatori, destinati alla Casa circondariale Giovanni Gozzini, l'istituto penitenziario a custodia attenuata conosciuto come "Solliccianino". Questi 30 nuovi apparecchi vanno ad aggiungersi ai 60 già inviati dalla Regione prima di Ferragosto, che sono stati installati nelle celle dei detenuti più anziani e con problemi di salute.

"Ai primi di agosto avevamo promesso l'invio di 100 ventilatori - dice l'assessore al diritto alla salute e al welfare Stefania Saccardi - Poi era sorto il problema dell'eccessivo carico energetico, che l'impianto di Sollicciano non avrebbe retto. Ne abbiamo mandati 60, che la direzione del carcere ci aveva detto essere sostenibili per l'impianto del penitenziario. Oggi ne inviamo altri 30 per Solliccianino. Sono contenta, perché è previsto un nuovo aumento delle temperature, e i ventilatori faranno sopportare meglio il caldo nelle celle".