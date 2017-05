Car2Go: nuove smart fortwo e forfour, ma solo via smartphone

Disponibili a breve a Firenze 100 nuovi modelli di smart fortwo e 100 di smart forfour accessibili solamente tramite smartphone

In concomitanza con il terzo compleanno di car2go a Firenze, arriva nella città di Dante una flotta car2go nuova di zecca composta da 100 veicoli smart fortwo e 100 smart forfour di ultima generazione che inizieranno a popolare le strade del capoluogo fiorentino a partire dalle prossime settimane. Insieme a 50 veicoli smart a due posti del precedente modello, diventeranno, quindi, 250 i mezzi in condivisione disponibili a Firenze per i 30.000 utenti iscritti a car2go, il servizio di carsharing a flusso libero più grande al mondo. E insieme ai nuovi veicoli, sarà presentato anche il nuovo claim di car2go, “Proud to share”, che rispecchia perfettamente la missione dell’azienda e riflette l'orgoglio di chi condivide un veicolo con altre persone. “Come Amministrazione comunale siamo soddisfatti del funzionamento del car sharing in città – ha commentato l’Assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti – I fiorentini apprezzano il servizio e i dati degli iscritti lo confermano. Il rinnovo del parco veicoli di car2go, che nell’occasione aumenta anche il numero dei mezzi, va nella direzione tracciata dal Comune di un potenziamento della mobilità alternativa al classico veicolo privato. Ogni mezzo di car sharing, infatti, sostituisce diverse auto private con tutto quello che ne consegue a livello di inquinamento e di congestione sulle strade cittadine”. “Abbiamo da poco festeggiato il traguardo dei 350.000 utenti in Italia, 30.000 dei quali sono qui a Firenze. Ed è proprio per migliorare e accrescere l’esperienza dei nostri fedeli clienti che abbiamo deciso di portare nel capoluogo fiorentino i nuovi modelli di smart a due e quattro posti. Questo perfetto mix di veicoli offre ai nostri clienti una scelta flessibile che soddisfa a pieno le loro esigenze. Solo nell’ultimo anno, i noleggi car2go a Firenze sono aumentati del 59% e ci aspettiamo che, con l’arrivo della nuova flotta, il nostro successo continui.” – ha dichiarato Luigi Licchelli, Location Manager car2go Firenze – “I grandi traguardi raggiunti nel nostro Paese hanno, inoltre, permesso all’Italia di posizionarsi al secondo posto nella classifica dei Paesi europei con più alto numero di iscritti car2go. Ciò ci stimola a impegnarci per migliorare il servizio e renderlo ogni giorno sempre più flessibile, dinamico ed efficiente”. Gli innovativi veicoli smart che verranno introdotti nella flotta di car2go hanno, infatti, a bordo sistemi telematici di ultima generazione che permetteranno all’utente di svolgere l’intero processo di noleggio esclusivamente tramite smartphone. Niente più tessera, dunque, ma solo la app car2go, attraverso cui sarà, inoltre, possibile identificare quale tipologia di modello scegliere.I veicoli saranno anche dotati di nuove caratteristiche quali cruise control, sistema start and stop, sterzo diretto, tecnologia di controllo delle emissioni Euro 6, cambio automatico, climatizzatore, sedili riscaldati, sistema di navigazione con interfaccia Bluetooth e assistente di parcheggio in retromarcia. Noleggiare una car2go a due posti costa solo 24 centesimi al minuto, mentre per i veicoli a quattro posti il costo è di 26 centesimi al minuto. Le stesse tariffe sono valide anche a Milano, Torino e Roma.