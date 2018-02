Capodanno cinese 2018: gli eventi domani a Prato

Mentre Siena festeggia con la musica del Franci ai Rozzi

Anche quest'anno a Prato si festeggia il Capodanno Cinese. Il 2018 è secondo il calendario lunare cinese l'anno del Cane. Programma ricco di iniziative quello di domenica 18 febbraio che vede la tradizionale sfilata del drago nelle vie del centro storico e del quartiere del Macrolotto Zero organizzata dall'associazione buddista della comunità cinese in Italia e altre iniziative collaterali a cura delle associazioni della rete del Macrolotto Zero. Gli eventi sono patrocinati dal Comune di Prato. Domenica 18 febbraio, dalle 8 ci sarà la sfilata del dragone con partenza dal Tempio Buddista in piazza della Gualchierina. Arrivo alle 12 circa in Piazza del Comune. Dalle 8,30 alle 10,30 nei giardini di Via Colombo si terranno le Danze orientali con scenografia di figure, fiori, animali e personaggi leggendari della tradizione cinese. Alle 10.30, all'Associazione [chì-na] in Via Pistoiese 138 si sarà la Colazione da Chì-na. Tè cinese e pasticceria italiana. Alle 15 all'Overseas Chinese Service Center in Via Filzi 39 e ai giardini di via Colombo si terranno le letture animate per bambini. Racconti e leggende sul capodanno cinese. A seguire sfilata di abiti tradizionali. Dalle 15 in Piazza Gualchierina 19 le visite guidate al tempio buddista Pu Hua Si. Durata complessiva circa 45 minuti con inizio a cadenza oraria. E' gradita la prenotazione al 3450455549 (Davide). Dalle 17 l'Associazione Dryphoto arte contemporanea organizza Xīn Nián Kuài Lè! / Buon anno! la festa di quartiere in via delle Segherie. Buffet di buon augurio e allestimento scenico con lanterne cinesi. Apertura straordinaria mostra di Andrea Abati - Myriam Cappelletti con proiezione video.

La musica del Franci festeggia il Capodanno Cinese con un concerto in programma domani, venerdì 9 febbraio al Teatro dei Rozzi di Siena. Per l’occasione i giovani talenti del Conservatorio senese parteciperanno alle celebrazioni per l’anno lunare "del cane" con una performance musicale che metterà in scena, dalle ore 17, i più grandi compositori di tutti i tempi. Il concerto rientra tra le azioni di scambio e collaborazione tra l’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci, la città partner di Nantong (RPC) e il Dipartimento d'Arte dell'Università di Nantong. Il programma musicale della serata. Il concerto metterà in scena musiche eseguite con strumenti tradizionali cinesi dai docenti del Dipartimento d'Arte dell'Università di Nantong. Un mix di note e suggestioni per un’ampia carrellata che ripercorrerà il repertorio operistico, la tradizione musicale europea, italiana e toscana con musiche di Georges Bizet, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini e Giacomo Puccini. Sul palco dei Rozzi si esibirà la classe di canto di Laura Polverelli, rappresentata da Domitilla Lai, Charlotte Couleau e Mengqing He, accompagnate al pianoforte da Matteo Canalicchio e Rocco Roca-Rey. Ospite speciale della serata sarà la soprano Antonella Gozzoli, ex allieva del Franci, che eseguirà un brano di Georges Bizet, la celebre Seguidilla dalla Carmen. A chiudere il concerto sarà il Maestro Luciano Tristaino, direttore del Franci, che porterà in scena una piccola perla di Camille Saint-Saëns ‘Un flûte invisible’, per pianoforte, soprano e flauto, con Antonella Gozzoli e Matteo Canalicchio. L’evento musicale nasce dalla collaborazione dell'Università per Stranieri, insieme al Comune di Siena, con l'Università di Siena, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese e l'Istituto Superiore di studi Musicali Rinaldo Franci,