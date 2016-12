Capodanno a Firenze: ecco come muoversi in auto, bus e tramvia 

Concertone pop con Marco Mengoni al Piazzale Michelangelo, altre cinque piazze a fare da palcoscenico, tra le quali per la prima volta anche piazza Isolotto e piazza Bartali

Capodanno fiorentino 2017: la grande festa

Piazza della Signoria ospiterà il tradizionale concerto di musica classica con l’Orchestra da Camera fiorentina; piazza San Lorenzo sarà dedicata alla musica gospel; in piazza del Carmine terranno banco musica jazz e be bop.

Il Capodanno in piazza dell’Isolotto prevede animazioni per bambini e gran finale con la banda musicale. Infine in piazza Bartali spettacoli circensi con giocolieri, trampolieri e marionettisti. Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero.



Piazzale Michelangelo, Concerto di Marco Mengoni, conducono la Pina e Diego di Radio DeeJay

Piazza della Signoria, ore 22,00 concerto di Orchestra Sinfonica cinese di Sichuan e Orchestra da Camera Fiorentina, direttore Giuseppe Lanzetta

Piazza del Carmine,ore 22,00 Dinamitri Jazz Folklore con Gianluca Petrella e Pee Wee Ellis

Piazza San Lorenzo,ore 22,00 A.D. Gospel Choir, One Voice Gospel Choir, Perfect Harmony

Piazza Gino Bartali,“Noche buena:Luna Crescente”,dalle 18,30spettacoli di intrattenimento per adulti e bambinicon Cirk Fantastik!,Teatri Mobili, Girovago e Rondella, Dromosofista, Buling Circus, Badabam, Giullari Fiorentini, Akro Batik Orkestra

Piazza dell’Isolotto, dalle 18,00 spettacoli di intrattenimento per bambini; dalle 22,00 video installazione e concerti della Fascia del Cotone e Nuova Pippolese; dopo la mezzanotte Djset con Coqo Djette



Come muoversi in città? Ecco i provvedimenti adottati per disciplinare la mobilità nella notte di Capodanno.



ZTL. I portali saranno tutti accesi e sarà attiva la Zona a Traffico Limitato "Diurna" dalle ore 7:30 del 31 dicembre alle 8 del 1° gennaio 2017.



Allestimento e smontaggio. Piazza del Carmine, Piazza San Lorenzo, Piazza Signoria e Piazzale Michelangelo dal 26 dicembre al 3 gennaio 2017 saranno interessate dalle operazioni di allestimento e smontaggio.



Piazza del Carmine. Per i residenti divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8 del 31 dicembre alle ore 8 del 1 gennaio 2017. Per tutti divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle ore 20.30 del 31 dicembre alle ore 8 del 1° gennaio in piazza del Carmine, piazza Piattellina, via Santa Monaca, Borgo Stella, via dell’Ardiglione. La piazza sarà raggiungibile con il servizio di trasporto pubblico linea 11



Piazza dell’Isolotto. L’area interessata è quella compresa tra via dei Ligustri, le logge del mercato rionale e via delle Ortensie. Per tutti divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle ore 14 del 31 dicembre alle ore 8 del 1° gennaio.



Piazza Bartali. Per tutti divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8 del 31 dicembre alle ore 8 del 1° gennaio in via Erbosa (tratto prospiciente piazza Bartali) e viale Giannotti (tratto prospiciente piazza Bartali). La piazza sarà raggiungibile con il servizio di trasporto gratuito B) Sorgane- Piazza Stazione



Piazzale Michelangelo. Per tutti divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7 del 31 dicembre alle ore 8 del 1° gennaio. Il transito sarà consentito regolarmente fino alle ore 20.30 del 31 dicembre. Dalle ore 20.30 scattano i primi divieti con le chiusure attuate dalla Polizia Municipale (altezza piazza Ferrucci lato viale Michelangiolo e viale Torricelli lato viale Galileo) che consentiranno il transito: nel tratto p.zza Ferrucci-via di S. Miniato al Monte a veicoli soccorso, polizia, trasporto pubblico, invalidi, frontisti, titolari di passi carrabili; nel tratto via di S. Miniato al Monte- p.le Michelangelo a veicoli di soccorso, polizia, trasporto pubblico; nel tratto viale Torricelli v.le Poggi a veicoli soccorso, polizia, trasporto pubblico, invalidi, frontisti, titolari di passi carrabili.

Il Piazzale Michelangelo sarà raggiungibile con il Servizio di trasporto gratuito C) per Piazzale dalle 20 alle 22 del 31 dicembre. Dalle ore 22 del 31 dicembre alle ore 2.30 del 1 gennaio il Piazzale sarà chiuso alla circolazione fino al termine dell’evento. Dalle ore 02.30 del 1 gennaio fino al termine della manifestazione e alle necessarie pulizie per ripristinare la circolazione in sicurezza, il transito su Piazzale Michelangiolo sarà consentito in senso unico da Piazza Ferrucci a Piazzale Galileo. I cittadini per lasciare il Piazzale potranno utilizzare il Servizio post concerto gratuito D) attivo dalle 2:30 alle 4 del 1° gennaio.

Spazi di sosta disabili. Dalle ore 22 del 31 dicembre alle ore 2.30 in Viale Michelangelo, nel tratto compreso tra P.le Michelangelo e Via S. Miniato al Monte, lato numeri civici pari (giardino Iris); dalle ore 19 alle ore 2.30, via delle Porte Sante, nel tratto compreso tra V.le Galileo e la scalinata di collegamento col medesimo; nel tratto compreso tra v.le Galileo e le “Grotte” del piazzale Michelangelo.

Spazi di sosta motocicli e ciclomotori. Dalle ore 19 via delle Porte Sante, lato prospiciente il V.le Galileo, nel tratto compreso tra la scalinata di collegamento col V.le Galileo e Via San Salvatore al Monte ((attenzione, l’arrivo al parcheggio sarà consentito solo fino alle 20.30).

Altri provvedimenti

Viale Poggi: transito in doppio senso consentito dalle ore 20.30 alle 2.30 nel tratto Viale Galileo e Le ‘Grotte’ del Piazzale per permettere il transito ai residenti di via dei Bastioni (altrimenti irraggiungibile per muro pericolante lato viale Michelangiolo) e l’accesso agli invalidi alle previste postazioni del concerto.

Per permettere la circolazione all'area via dell’Erta Canina e via di Belvedere è revocata l’area pedonale di San Niccolò (ovvero Via di San Miniato e Via di San Niccolò nel tratto compreso tra Via dell’Olmo e il Giardino Serristori) dalle ore 20 del 31 dicembre alle ore 6 del 1° gennaio.

Su tutte le strade afferenti al viale Michelangiolo sarà obbligatoria la svolta in direzione p.za Ferrucci mentre su tutte le strade afferenti viale Galileo sarà obbligatoria la svolta in direzione p.le Galileo.



Trasporto Pubblico



La linea 1 del tram Firenze-Scandicci sarà in funzione per tutta la notte.

Estensione del servizio linee 11-14-17, dalle ore 20 di sabato 31 dicembre e fino alle ore 4 di domenica 1 gennaio



Linea 11 - Servizio nel tratto La Gora- Piazzale di Porta Romana

Servizio circolare con capolinea unico in località La Gora. Da La Gora segue itinerario di linea fino a Via Senese- Piazzale Porta Romana- Viale Machiavelli da dove segue l’itinerario di linea fino a La Gora



Linea 14 - Servizio nel tratto Via della Ripa-Via Niccolò da Tolentino

Il servizio è effettuato sui consueti itinerari di linea. Da Via della Ripa segue percorso 14B.



Linea 17 Servizio nel tratto Viale Verga-Piazza Puccini.

Da Viale Verga segue itinerario di linea fino a Piazza Puccini poi Via delle Cascine dove effettuerà capolinea alla fermata Manifattura Tabacchi. Dal capolinea della fermata prosegue su Via delle Cascine (effettua inversione al varco all’altezza di Via Paisiello) Via delle Cascine da dove segue itinerario di linea fino a Viale Verga.



Trasporti aggiuntivi gratuiti



A) Novoli Via Valdinievole - Piazza Stazione



Andata

VIA VALDINIEVOLE (Capolinea) – Viale Guidoni Controviale – Via Torre degli Agli – Via di Novoli – Via Forlanini – Viale Guidoni – Via del Ponte di Mezzo – Via del Massaio – Viale Corsica – Ponte all’Asse – Via Targioni Tozzetti – Via Maragliano – Piazza di San Iacopino – Via Cristofori – Via Marcello – Viale Belfiore – Nuova corsia di collegamento con Viale Fratelli Rosselli - Viale Fratelli Rosselli – Viale Strozzi - Via Valfonda - PIAZZA DELLA STAZIONE (Capolinea ‘STAZIONE PARCHEGGIO’)



Ritorno

PIAZZA DELLA STAZIONE (Capolinea ‘STAZIONE PARCHEGGIO’) - Via Santa Caterina da Siena – Via della Scala – Porte Nuove – Via Cimarosa – Piazza di San Iacopino – Via Maragliano – Via Doni – Ponte Doni – Via Circondaria – Viale Corsica – Via del Massaio – Via del Ponte di Mezzo – Via Carlo Del Prete – Via Pionieri dell’Aviazione – Via Forlanini – Via di Novoli – Via Torre degli Agli – Via del Giardino della Bizzarria – Via Lippi e Macia – Via Valdichiana – VIA VALDINIEVOLE (Capolinea)



B) Sorgane- Piazza della Stazione



Andata/ SORGANE VIA CROCE (Capolinea) – Piazza Rodolico – Via del Cimitero del Pino – Viale Europa – Viale Giannotti – Piazza Gavinana – Via Salutati – Via dei Baldovini – Via Orsini – Piazza Ferrucci – Ponte San Niccolò – Via Amendola – Piazza Beccaria – Viale Gramsci - Viale Mazzini – Viale Segni – Via della Mattonaia – Via Niccolini – Piazza D’Azeglio – Via della Colonna – Piazza SS Annunziata – Via Battisti – Piazza di San Marco – Via degli Arazzieri – Via XXVII Aprile – Piazza dell’Indipendenza – Via Ridolfi – Viale Strozzi Sottopasso – Via Valfonda – PIAZZA DELLA STAZIONE (Capolinea ‘STAZIONE PALAZZO DEI CONGRESSI’)



Ritorno/ PIAZZA DELLA STAZIONE (Capolinea ‘STAZIONE PALAZZO DEI CONGRESSI’) – Via Valfonda – Viale Strozzi Controviale – Via Ridolfi – Piazza dell’Indipendenza – Via XXVII Aprile – Via Arazzieri – Piazza di San Marco – Via Battisti – Piazza SS Annunziata – Via della Colonna – Piazza D’Azeglio – Via Niccolini – Via Leopardi – Viale Gramsci – Piazza Beccaria – Viale Giovine Italia – Piazza Piave – Lungarno Pecori Giraldi – Ponte San Niccolò – Piazza Ferrucci – Via Orsini – Via di Ricorboli – Via Salutati – Piazza Gavinana – Viale Giannotti – Viale Europa – Via del Pian di Ripoli – Via degli Olmi – Via Roma – Piazza Rodolico – SORGANE VIA CROCE (Capolinea)



C) Servizio per Piazzale Michelangelo



Andata

VIALE FRATELLI ROSSELLI (capolinea LEOPOLDA) – Viale Fratelli Rosselli – Il Prato – Via Curtatone – Lungarno Vespucci – Ponte Vespucci – Lungarno Soderini – Via Lungo Le Mura di Santa Rosa – Viale Ariosto – Viale Pratolini – Piazza Tasso – Viale Petrarca – Piazzale della Porta al Prato – Viale Machiavelli – Piazzale Galileo – Viale Galilei – Piazzale Michelangelo – Viale Michelangiolo – Piazza Ferrucci – Ponte San Niccolò – Viale Amendola – Viale Duca degli Abruzzi (capolinea ‘DUCA DEGLI ABRUZZI’).



Ritorno

Viale Duca degli Abruzzi (capolinea ‘DUCA DEGLI ABRUZZI’) - Viale Giovine Italia – Piazza Piave – Lungarno Pecori Giraldi – Ponte San Niccolò – Piazza Ferrucci – Viale Michelangiolo – Piazzale Michelangelo – Viale Galilei – Piazzale Galileo – Viale Machiavelli – Piazzale della Porta Romana – Viale Petrarca – Piazza Tasso – Viale Pratolini – Viale Aleardi – Viale Sanzio – Piazza Pier Vettori – Via Pisana – Via del Ponte Sospeso – Piazza Gaddi – Ponte della Vittoria – Piazzale Vittorio Veneto – VIALE FRATELLI ROSSELLI (capolinea LEOPOLDA)



C) Servizio circolare post concerto da Piazzale Michelangelo (dalle 2.30 alle 4 del 1° gennaio)



PIAZZALE MICHELANGELO – Viale Galilei – Piazzale Galileo – Viale Machiavelli – Piazzale della Porta Romana – Piazza della Calza – Via Romana – Via Maggio – Piazza Frescobaldi – Lungarno Guicciardini – Ponte alla Carraia – Lungarno Vespucci – Via Curtatone – Via Santa Lucia – Via degli Orti Oricellari – Via Alamanni – Piazza Stazione lato Carabinieri – PIAZZA STAZIONE LATO ARRIVI (‘STAZIONE LARGO ALINARI’) - Via Valfonda – Viale Strozzi Sottopasso – Via Ridolfi – Piazza Indipendenza – Piazza di San Marco – Piazza della SS Annunziata – Via della Colonna – Piazza D’Azeglio – Via Niccolini – Via Leopardi – Viale Grasmci – Piazza Beccaria – Viale Giovine Italia – Lungarno Pecori Giraldi – Ponte San Niccolò – Piazza Ferrucci – Viale Michelangiolo – PIAZZALE MICHELANGELO.