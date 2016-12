​Capodanno a Firenze, al piazzale Michelangelo per la festa

Marco Mengoni per il concertone pop al Piazzale Michelangelo, cinque piazze coinvolte, tra le quali per la prima volta anche quella dell’Isolotto e piazza Bartali

Una grande festa che si diffonderà in tutta la città. Questo il programma del capodanno fiorentino 2016.

“Per la prima volta – ha dichiarato il sindaco Dario Nardella - coinvolgiamo il piazzale Michelangelo, da febbraio scorso pedonalizzato e che in questi mesi è al centro di un vasto programma di valorizzazione. Qui aspetteremo insieme la mezzanotte con uno dei cantanti più amati dai giovani, Marco Mengoni. Per la prima volta inoltre, coinvolgeremo le periferie, con eventi anche all’Isolotto e a Gavinana”.

In piazza della Signoria ci sarà il tradizionale concerto di musica classica con l’Orchestra da Camera Toscana; in piazza San Lorenzo musica gospel con l’associazione Music Pool; in piazza del Carmine, grazie alla stessa Music Pool e al Musicus Concentus ci sarà musica jazz e be bop. Ai bambini sarà dedicato il Capodanno in piazza dell’Isolotto, con animazioni e musica fin dal tardo pomeriggio grazie all’associazione La Scena Muta, e con musica folk e swing fino a tarda notte. Infine in piazza Bartali spettacoli circensi con giocolieri, trampolieri e marionettisti grazie ad Aria network culturale.

Le kermesse delle piazze e del piazzale sono state scelte tramite due distinti avvisi pubblici. Per le cinque piazze è stato previsto un contributo di 120 mila euro. Il concerto al Piazzale sarà autofinanziato grazie a sponsor. Tutti i concerti sono gratuiti.