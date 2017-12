Capodanno 2018: tutte le informazioni sul concertone

Vari eventi in città: al piazzale Michelangelo con Ermal Meta, Morgan, Raphael Gualazzi e Lorenzo Baglioni; musica classica in piazza Signoria, gospel in Santissima Annunziata, Fantomatik Orchestra e Pedrasamba Street Band in Oltrarno e Cirk Fantastik in piazza Bartali. Ztl dalle 18, tramvia in servizio no stop e la navetta per il piazzale Michelangelo

Ermal Meta, Morgan, Raphael Gualazzi e Lorenzo Baglioni al piazzale Michelangelo per il ‘concertone’ e iniziative in tutta la città, dall’Oltrarno a Gavinana, da piazza della Signoria a Santissima Annunziata, con un ricco cartellone di eventi, completamente gratuito: è il Capodanno 2018 che Firenze offre a cittadini e visitatori, che hanno scelto di salutare il 2017 e dare il benvenuto al nuovo anno in città.

Domani sera in piazza della Santissima Annunziata si attenderà il 2018 sulle note gospel degli Eric Waddell & The Abundant Life Singers; a impreziosire la serata saranno le architetture di luce realizzate da Giancarlo Cauteruccio. Valzer e polke della tradizione viennese e arie celebri di opere risuoneranno in piazza della Signoria, insieme all’orchestra filarmonica di Vratza diretta da Giuseppe Lanzetta. San Frediano, Santo Spirito, piazza Pitti sono solo alcune tappe della Fantomatik Orchestra e della Pedrasamba Street Band, che dalle 22,30 attraverseranno strade e piazze dell’Oltrarno fiorentino a ritmo di jazz e musica afro-brasiliana. Le due band saranno in movimento con il loro bagaglio di suoni e di colori, partendo da Borgo San Frediano. La Fantomatik Orchestra, gruppo funky, soul e rhythm’n’blues con influenze etno, pop e dance, percorrerà via Santo Spirito per raggiungere piazza Pitti e poi Santo Spirito (per gli auguri delle 24), mentre per Pedra Samba, gruppo di percussioni afro-brasiliane, il percorso prevede via Serraglia, via Romana e piazza Pitti (per gli auguri delle 24). Si riprende - dopo una breve pausa - con Pedra Samba nel percorso via Santo Spirito, piazza della Passera (con sosta) e poi gran finale in piazza Santo Spirito. Più articolato il percorso di Fantomatika con Ponte Vecchio, via Bardi, piazza Demidoff, Lungarno Torrigiani e di nuovo in Santo Spirito per il gran finale con le due band insieme. Il Capodanno itinerante per le vie di Oltrarno è organizzato da Music Pool con la collaborazione del Comitato Oltrarno Promuove.

In piazza Bartali arriverà il Cirk Fantastik: dalle 17.30 laboratori circensi, teatro di strada, giocoleria, managiafuochi e gran finale con Adriano Bono & The Reggae Circus. Anche quest’anno la festa si allargherà a Scandicci: piazza della Resistenza si trasformerà in una Balera contemporanea 2.0 grazie agli ExtraLiscio. Ospiti speciali Dente e Mauro Ermanno Giovanardi.

Al piazzale ci sarà un vero e proprio presidio di street food per tutti i gusti e i palati, dal lampredotto alla piadina, dalla pasta alla tipica cucina toscana.

Per quanto riguarda la sicurezza, il Comitato ordine e sicurezza pubblica ha definito che è necessaria un’ordinanza antivetro e antibotti nelle piazze dove ci sono eventi e nei luoghi ad alta concentrazione di persone, come per esempio piazza Duomo o via Calzaiuoli. L’ordinanza sarà in vigore dalle 18 del 31 dicembre alle 3 del primo gennaio. Al piazzale, così come previsto dalla recente Circolare Gabrielli, ci sarà una capienza massima di partecipanti, stabilita in 15 mila utenti. Una volta raggiunto questo numero, le persone non potranno entrare nell’area evento ma potranno rimanere nell’area circostante. Ci saranno anche controlli col metal detector. A Firenze è vietato l’uso di petardi e la vendita e la detenzione di contenitori di vetro nelle piazze dove si svolgono gli eventi di Capodanno e nelle strade a maggiore concentrazione di persone. Il Capodanno è un evento promosso dal Comune di Firenze.

Ztl no stop e chiusure delle zone dove si svolgeranno gli eventi, compresi il viale dei Colli. Ma anche la tramvia in servizio tutta la notte, sei linee Ataf in funzione fino alle 2.30 e il servizio navetta per raggiungere il piazzale Michelangelo. Sono queste le principali disposizioni in materia di circolazione e di trasporto pubblico predisposte in occasione delle iniziative per il Capodanno che quest’anno vede la conferma di location che hanno debuttato l’anno scorso come il piazzale Michelangelo e piazza Bartali, la conferma delle “storiche” piazza Signoria e piazza Santissima Annunziata e la novità degli spettacoli itineranti in Oltrarno. Ecco i provvedimenti e i servizi previsti.

POLIZIA MUNICIPALE- Confermato il servizio dedicato della Polizia Municipale. Saranno oltre 110 gli agenti a lavoro fra le 19 di domenica e le 8 di lunedì. Oltre alla normale attività di pronto intervento, gli agenti presidieranno le aree interessate dagli eventi e in particolare piazzale Michelangelo.

COME CAMBIA LA VIABILITA' - La ztl scatterà alle 18 di domenica, giorno in cui normalmente non è in vigore, per terminare alle 8 del mattino successivo. I viali di accesso al piazzale Michelangelo saranno chiusi dalle 20.30 del 31 dicembre alle 2.30 del primo gennaio. Per i motorini sarà possibile accedere da viale Galileo mentre a piedi si salirà dalle rampe e dal viale Galileo. I disabili dovranno accedere dalle rampe, dove troveranno parcheggi dedicati.

I PROVVEDIMENTI PER GLI EVENTI - Come consueto sono stati predisposti numerosi provvedimenti sia per consentire il montaggio e lo smontaggio degli allestimenti sia per lo svolgimento degli eventi nelle piazze. Vediamo in dettaglio.

Oltrarno

Dalle 22.30 di domenica scatteranno divieti di transito al passaggio dei cortei musicali della Fantomatik Orchestra e di Pedra Samba. Il primo si svilupperà sull’itinerario piazza del Carmine, Borgo San Frediano, via Santo Spirito, via dello Sprone, via Guicciardini, piazza Pitti, Sdrucciolo dei Pitti, via dei Michelozzi, piazza Santo Spirito (dove è previsto il festeggiamento del Capodanno), via Mazzetta, piazza San Felice, piazza Pitti, via Guicciardini, via dei Bardi, piazza dei Mozzi, via dei Renai, piazza Demidoff, lungarno Serristori, lungarno Torrigiani, via dei Bardi, via Guicciardini, piazza Pitti, Sdrucciolo dei Pitti, via dei Michelozzi, piazza Santo Spirito. Il corteo di Pedra Samba prenderà il via sempre da piazza del Carmine per continuare in via Santa Monaca, via dei Serragli, piazza della Calza (via del Campuccio), via Romana, piazza San Felice, piazza Pitti (dove si svolgerà il festeggiamento del Capodanno), Borgo San Frediano, via Santo Spirito, via dello Sprone, piazza della Passera, via Toscanella, Sdrucciolo dei Pitti, via dei Michelozzi, piazza Santo Spirito.

Piazza Bartali

Già in vigore da stamani il divieto di sosta in viale Giannotti (tratto prospiciente piazza Bartali) e nell'area di parcheggio compresa tra il lato adiacente a piazza Bartali e piazza Artusi.

Piazzale Michelangelo

Sul piazzale i divieti di sosta saranno in vigore dalle 7 di domani (fino alle 8 di lunedì). La circolazione sarà consentita regolarmente fino alle 20.30 dopodiché scatteranno i primi divieti di transito sul viale dei Colli con le chiusure attuate dalla Polizia Municipale in viale Michelangelo (all’altezza di piazza Ferrucci), in via Marsuppini e in viale Galileo (da viale Torricelli). Deroghe previste nel tratto piazza Ferrucci-via di San Miniato al Monte per veicoli di soccorso, di polizia, trasporto pubblico, invalidi, frontisti e titolari di passi carrabili; per il tratto via di San Miniato al Monte-viale Poggi per veicoli di soccorso, polizia, trasporto pubblico. Le deroghe sono previste anche per il tratto piazzale Galileo-viale Poggi ai mezzi di soccorso, polizia, trasporto pubblico, invalidi, frontisti, mezzi a due ruote a motore.

Sul piazzale Michelangelo saranno in vigore divieti di sosta (dalle 7 di domani); dalle 20.30 alle 22.30 nel tratto di collegamento tra viale Michelangelo e viale Galilei (corsia di scorrimento lato vasca) sarà consentito il transito solo ai mezzi di soccorso, veicoli di polizia e trasporto pubblico. Dalle 22.30 fino al termine della manifestazione (02.30) il piazzale sarà chiuso (deroga per i mezzi di soccorso e di polizia per i quali sarà attivata una corsia riservata). Per raggiungere e lasciare l'area del piazzale si potrà utilizzare il servizio di navetta da piazza Beccaria a Porta Romana e ritorno.

Altri provvedimenti previsti sono i divieti di transito in via Monte alle Croci (tra viale Galilei e la confluenza con via San Salvatore al Monte) e viale Poggi (tra viale Galilei e via dei Bastioni) con deroga per mezzi di soccorso e di polizia, trasporto pubblico, invalidi e per via Monte alle Croce anche frontisti.

Spazi di sosta disabili sono stati individuati in via delle Porte Sante (nel tratto viale Galileo-scalinata di collegamento con il viale) e viale Poggi (tra viale Galileo e le Grotte del piazzale Michelangelo) con divieti di sosta per gli altri veicoli dalle 14 di domani alle 02.30 di lunedì. I motocicli e ciclomotori a due ruote potranno invece parcheggiare in via delle Porte Sante, con divieti di sosta per altri veicoli nello stesso orario, con accesso dal lato di piazzale Galilei. Anche in viale Michelagelo tra il piazzale e via San Miniato al Monte sono previsti divieti di sosta: gli spazi saranno infatti riservati ai veicoli della Protezione Civile. Dalle 14 sosta vietata con rimozione forzata in viale Poggi (tra le Grotte del piazzale Michelagelo e via dei Bastioni), viale Galileo (tra via San Salvatore al Monte e via San Leonardo) e viale Michelagelo (tra via San Miniato al Monte e via dei Bastioni).

Previsti infine altri provvedimenti: per consentire l’accesso a via dell’Erta Canina e via di Belvedere, sarà revocata l’area pedonale di San Niccolò (ovvero via di San Miniato e via di San Niccolò nel tratto via dell’Olmo-via Giardino Serristori) dalle 20 di domenica alle 6 del 20 di lunedì. E in via dei Bastioni (primo tratto da via dell'Erta Canina verso via di Belvedere) nello stesso orario sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata.

Trasporto pubblico e parcheggi

Il servizio Ataf terminerà in gran parte alle ore 20.30. Dalle ore 20.30 del 31 dicembre fino alle 02.30 del primo gennaio il servizio sarà ridotto sulle sole linee 6, 11, 14, 17, 22 e 23. Sarà attivata una navetta gratuita per piazzale Michelangelo da piazza Beccaria (fermate di riferimento GIOVINE ITALIA/ AMENDOLA) al piazzale di Porta Romana (capolinea PORTA ROMANA) sia in andata che in ritorno con una frequenza media di 10 minuti dalle ore 20 alle 22.30 il 31 dicembre in condizioni di traffico regolare; il servizio quindi, riprenderà dalle ore 01.15 fino alle 03.00 del 1 gennaio con la medesima frequenza stimata sempre in condizioni di traffico regolare. In piazza Beccaria e a Porta Romana, i cittadini potranno usufruire del servizio dopo aver lasciato l’auto nei parcheggi di struttura Sant'Ambrogio, Beccaria e Oltrarno-Calza.

Attivo anche il parcheggio Villa Costanza cui si accede direttamente dall’autostrada A1 grazie all’uscita “Villa Costanza” tra Scandicci e Impruneta sia direzione nord che sud. Si parcheggia l’auto, senza uscire dall’autostrada, e si accede al capolinea della linea tramviaria T1 che collega Scandicci al centro di Firenze in pochi minuti. Queste le tariffe per la sosta:

AUTO e CAMPER: 30 minuti gratis; 1 ora € 0,50; 4 ore € 2,00; 10 ore € 5,00; 24 ore € 7,00.

BUS: 30 minuti € 5,50; €/ora: € 11,00; 24 ore: € 50,00.

Per info: Tel. +39 055 0750609; info@parcheggiovillacostanza.it.

Per San Silvestro la tramvia viaggerà senza interruzioni tutta la notte, fino alle 5 del mattino, con una corsa ogni 9 minuti. Il servizio sarà garantito anche il 1 gennaio 2018, dalle 5, con una frequenza di 11 minuti.