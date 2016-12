Capodanno 2017 a Firenze: qualche consiglio per chi viene da fuori città

Nomi di richiamo e eventi gratuiti accessibili a tutti: Firenze saluta così il 2016! Ecco qualche consiglio per godersi appieno la lunga notte dell'ultimo dell'anno.

Non un Capodanno in piazza, ma un Capodanno nelle piazze di Firenze. Sembra essere questa l'intenzione del Sindaco Dario Nardella che ha scelto, quest'anno, di aprire le piazze della città per celebrare il passaggio dall'anno vecchio all'anno nuovo nella maniera migliore possibile. "Per la prima volta – ha dichiarato lo stesso sindaco – coinvolgiamo il piazzale Michelangelo, da febbraio scorso pedonalizzato e che in questi mesi è al centro di un vasto programma di valorizzazione. Qui aspetteremo insieme la mezzanotte con uno dei cantanti più amati dai giovani, Marco Mengoni. Per la prima volta inoltre, coinvolgeremo le periferie, con eventi anche all’Isolotto e a Gavinana”. Vediamo allora, nel dettaglio, quali sono gli eventi di Capodanno a Firenze e come muoversi in città per godersi al meglio quella che, nelle intenzioni di molti, dovrà essere la notte più lunga dell'anno.

Capodanno a Piazzale Michelangelo

E' questo l'evento clou del Capodanno fiorentino. Sul palco di quello che è, senza esitazione, uno dei luoghi simbolo della città, Marco Mengoni. Amatissimo cantante pop italiano, in tour con il suo nuovo progetto "Live", il "Guerriero" sarà il re della grande festa gratuita al Piazzale. Con pezzi quali Dove si vola, Re matto, Pronto a correre e Esseri Umani, l'adrenalina è garantita!

Vista la posizione in cui si trova la straordinaria location scelta per l'esibizione di Mengoni, ai non residenti è sicuramente consigliabile pernottare in centro città: le proposte degli hotel per il Capodanno a Firenze sono tante e non resta che scegliere sulla base delle proprie esigenze e del proprio budget.

Capodanno in Piazza del Carmine

Anche l'Oltrarno si veste a festa! Ospiti della serata l'Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti che, a partire dalle ore 22.30, si esibirà con brani originali e standard jazz per poi lasciare il palco ai celeberrimi Dirotta su Cuba che, subito dopo la mezzanotte, animeranno Piazza del Carmine con il loro inconfondibile sound acid jazz & funky.

Capodanno in Piazza della Signoria e in Piazza San Lorenzo

Due delle più belle piazze di Firenze faranno da palcoscenico a due grandi spettacoli. In Piazza San Lorenzo, si esibirà l'artista internazionale Sarah Jane Morris e il Tentet Swing di Nico Gori con la conduzione e la partecipazione di Radio Toscana. In Piazza della Signoria, sotto la Loggia dei Lanzi, sarà l'Orchestra da Camera Toscana ad accompagnare fiorentini e non fino allo scoccare della mezzanotte.

Capodanno in Piazza dell'Isolotto e in Piazza Bartali

Vere e proprie new entry dell'ultimo dell'anno in città, queste due piazze ospiteranno, la prima, animazione per bambini e musica folk e swing fin dal tardo pomeriggio, mentre, la seconda, si trasfomerà in un grande circo con spettacoli circensi con giocolieri, trampolieri e marionettisti.