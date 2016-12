​Capannucce in Città, XV edizione

Venerdì 25 novembre alle Giubbe Rosse alle ore 12,00 la conferenza di presentazione

Nuova edizione per Capannucce in Città, la manifestazione che ogni anno rinnova l’invito a piccoli e grandi a riscoprire il senso autentico del Natale attraverso la realizzazione del Presepe e che per i suoi 15 anni ha deciso di nominare un nuovo Presidente del comitato promotore.



Una partecipazione aperta a tutti gli artigiani e commercianti che abbiano intenzione di allestire la propria vetrina con richiami al Presepe tradizionale.

Durante la conferenza verrà resa nota la lettera dell’Arcivescovo Card. Giuseppe Betori indirizzata a tutti i bambini. Saranno presenti Paolo Blasi, presidente uscente, il nuovo presidente di Capannucce in città e il segretario e fondatore Mario Razzanelli.