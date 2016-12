Sono oltre 25 mila i bambini premiati in 14 anni di Capannucce in Città e tante già le iscrizioni che stanno arrivando per l’edizione 2016

Un invito all’incontro con Gesù come risposta ai falsi modelli della modernità e a rileggere i Vangeli arriva dal Cardinale Mons. Giuseppe Betori nella sua lettera ai bambini e ragazzi in occasione della XV edizione di Capannucce in Città, la manifestazione che intende riportare al centro del Natale la Sacra Famiglia.

“Care bambine, cari bambini, oggi il mondo ha bisogno del presepe. La realtà in cui viviamo – scrive l’Arcivescovo di Firenze - ci mostra guerre, divisioni, povertà. L'uomo ha bisogno di sapere che in tutto questo Dio non ci lascia soli. È importante ricordarlo, in una società che tenta di allontanare Dio come se fosse una presenza ingombrante. Facendo il presepe, voi invece rendete visibile la verità della nostra fede: Dio ha assunto le fattezze di un bambino per condividere in tutto, tranne che nel peccato, la nostra condizione umana. E così facendo ci ha mostrato il vero volto dell'uomo: un volto di sapienza e misericordia, a cui dobbiamo cercare di somigliare, superando le finzioni dietro cui a volte ci nascondiamo e fuggendo dai modelli che altri vorrebbero imporci.

Mi auguro che fare il presepe faccia crescere in voi il desiderio di incontrare Gesù. Se volete conoscerlo meglio, approfondendo l'amicizia con lui, vi invito a farlo attraverso la lettura dei vangeli: magari aiutati da chi prima di voi ha già fatto questo incontro e può accompagnarvi in questo bellissimo cammino”.

Capannucce in Città compie 15 anni e si rinnova. Il Padre Bernardo Maria Gianni, abate della comunità benedettina di San Miniato al Monte è stato designato dal segretario Mario Razzanelli quale possibile presidente del Comitato Capannucce in Città; proposta che Padre Bernardo ha accolto con piacere ed entusiasmo. Raccoglie così il testimone del professor Paolo Blasi che per dieci anni, insieme a Mario Razzanelli, ha guidato la manifestazione con passione e sensibilità. Un cammino di fede quello di Padre Bernardo iniziato proprio una notte di Natale di 25 anni fa quando quel Gesù venuto al mondo come bambino accesero in lui la luce della conversione. In pochi, secondo gli altri membri del comitato, avrebbero potuto rappresentare e testimoniare al meglio il messaggio d’amore e di gioia cristiana di Capannucce in Città. Resta nel suo ruolo di segretario Mario Razzanelli, fondatore di Capannucce in Città insieme a Cesarina Dolfi. Oltre a Paolo Blasi, fanno parte del comitato anche Cesarina Dolfi, Giorgio Fozzati, Riccardo Bigi, Elaine Poggi e Carmelina Rotundo. Elaine Poggi si occupa di portare le Capannucce nel mondo e nelle vetrine dei negozi fiorentini.

Sono oltre 25 mila i bambini premiati in 14 anni di Capannucce in Città e tante già le iscrizioni che stanno arrivando per l’edizione 2016. Possono partecipare anche gli artigiani e negozianti addobbando la loro vetrina con un presepe. L’ iscrizione per tutti è gratuita: i parroci o i docenti delle scuole potranno inviare una mail entro il 24 dicembre indicando nome e cognome di tutti i bambini partecipanti a capannucceincitta@gmail.com. In alternativa si può compilare il modulo di iscrizione sul sito www.capannucceincitta.com dove sono riportate tutte le informazioni. Sul sito come sulla pagina Facebook di Capannucce in Città verranno pubblicate le foto dei presepi che i bambini, le parrocchie e le scuole invieranno. L’iscrizione è aperta anche alle singole famiglie. I commercianti e artigiani possono inviare una mail con la foto della loro vetrina e il nome del titolare ed eventuali collaboratori. Tutti i partecipanti saranno premiati allo stesso modo nella cerimonia del 5 gennaio alle ore 16 nella chiesa di San Gaetano (via Tornabuoni) a Firenze. Riceveranno una piccola natività dell’azienda Agape e un diploma personalizzato. A premiarli sarà, come sempre, il Cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze. La cerimonia sarà allietata dai canti natalizi del Piccolo Coro del Melograno diretto da Laura Bartoli. L’evento è realizzato grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e la ditta Armando Poggi Srl e in collaborazione con la Diocesi di Firenze e il settimanale Toscanaoggi

.Info: www.capannucceincitta.it; capannucceincitta@gmail.com; tel. 338.7285944