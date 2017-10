Caos a Santa Maria Novella, novità sullo Sciopero

Nuova giornata di black out in piazza Stazione dove si sono concentrati mezzi di trasporto pubblici e privati

Ancora una mattinata di caos alla Stazione di Firenze. "Non ne possiamo proprio più. Troppi mezzi e di varia natura, con variegate necessità di accesso ed esigenze legate più ad egoismi personali, che a scelte oculate e ponderate" esclama il vice segretario Faisa Cisal Massimo Milli.



Intanto Gest avvisa che ci sono novità sullo sciopero di venerdì 27 ottobre ridotto a 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00 su ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intervenuto sullo sciopero generale nazionale previsto per 24 ore.

"Tra le 9.00 e le 13.00 la regolarità del servizio della Tramvia di Firenze dipenderà dal grado di adesione allo sciopero. Tutte le informazioni su tramvia.com%2F&h=ATPXHGSpU2hNpntLO6sb_q37YLCpw4FR32tUAGvcguPYb7d5Ln4pmaAL45yqfvMUjpuVj4knrn4YHqWNL777RejZgOIZbBwX8ll_AgFUrd6vuD3_vbNrvpPdbtqGky3BFx8zi-Vl_MdT8HGBG_FEUt2pvmPGgxMCnM0SorSihYzL3eMg0Hcm22v-hrefMrqyOVqgE-8ROyLsGDfkil7gdhYqwIUiTZjNboeraFuR-1r0Dc1NqfVZ2XEdcEVaaDm1bLiorH9Y3_hbgsu_iGGBejFjjahZpOWAcIuRs1w" style="background-color: initial;">www.gestramvia.com" avvisa il gestore del Sirio.



L'attraversamento del centro storico da parte dei mezzi non autorizzati resta un problema.

Da Palazzo Vecchio arriva un richiamo ai pirati della sosta in centro dopo i controlli sul possesso delle necessarie autorizzazioni "Questa mattina gli agenti sono intervenuti in piazza San Firenze, via Roma, via Tosinghi, piazza della Repubblica, piazza San Lorenzo, piazza Antinori e via Tornabuoni, quarantasette veicoli controllati sono risultati in regola, sette le sanzioni e cinque i veicoli rimossi".